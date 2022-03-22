Еще в начале марта Синди Кроуфорд опубликовала в своем инстаграмме сообщение, в котором указала немало организаций, которые помогают украинцам. Недавно манекенщица заявила, что снова хочет быть полезной, поэтому добавила в свой инстаграмм-профиль новый пост.

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Знаменитая модель пишет, что хочет быть хоть чем-то полезной для людей, нуждающихся в поддержке и помощи, ведь мы все "находимся на одной планете".