Найкрасивіші базові сумки, які ніколи не виходять з моди

Сумка є найважливішим базовим аксесуаром дівчини. Важливо лише обрати базовий варіант, який підійде нам до будь-якого осіннього вбрання.

Сумок ніколи не буває багато, втім важливо розуміти, що поміж модних аксесуарів, важливе місце нам варто виділити для базової сумки, яка багато років є модною, актуальною та затребуваною.

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Сумка на ланцюжку

Така сумка вже багато сезонів залишається актуальною. Можна з впевненістю сказати, що вона є складовою будь-якого базового гардероба. Вона гарно поєднається з вінтажною шкіряною курткою, бомбером, стьобаною курткою, тренчем чи пальто.

Сумка багет

З роками не втрачає своєї популярності сумка багет. Цей мінімалістичний аксесуар виглядає доволі елегантно, особливо, якщо обрати базові кольори. Радимо на осінь робити ставку на чорний чи коричневий колір.

Сумка тоут

Ця сумка – вічна класика, яка завжди буде актуальною. Її відмінність від інших сумок лише в тому, що носити її треба в руках, а не на плечі. Однак вона більш вмістка, тож в ній ви зможете поставити все необхідне для себе – від книжок до блокнотів.