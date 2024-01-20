Хіт весни – сумка-відро: стильні варіанти, які сподобаються всім

Чимало матеріалів з модних глянців різних країн вносять сумку-відро у списки найактуальніших сумок на весняно-літній сезон. Судячи з того, наскільки сильно її популяризують, ця сумка точно має шанси стати вашою фавориткою вже зовсім скоро.

Сумка-відро прикрасила колекції багатьох брендів, тож всі модниці та інфлюенсери вже невдовзі доповнюватимуть свої образи саме цим аксесуаром.

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Якщо хочете додати у свій гардероб щось цікаве, то сумка у формі відра буде вашою головною інвестицією.

Дизайнери запропонували найрізноманітніші версії цієї сумки. Christian Dior презентували рюкзак у вигляді відра, Chloé показали просту модель, прикрашену дрібними орнаментами, а Bottega Veneta надали їй плетену форму.

Fashion-експерти радять зосереджуватися на нейтральних відтінках – чорному, бежевому, білому чи бордовому. Саме останній відтінок має всі шанси стати дуже популярним цього року.



Актуальні сумки у вигляді відра / Фото Vogue



Актуальні сумки у вигляді відра / Фото Vogue

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Актуальні сумки у вигляді відра / Фото Vogue



Актуальні сумки у вигляді відра / Фото Vogue

Які сумки будуть в моді у 2024 році

Зверніть увагу на шопер, в який може поміститися все – від ноутбука з книжками до піжами чи контейнерів з їжою. У моді моделі зі шкіри, замші, плетені чи солом’яні на літній сезон.

У 2024 році серед аксесуарів переважатимуть 3 кольори сумок – це бордовий, сріблястий (металік) та блакитний.

Також звертайте увагу на сумки з ланцюжками, сумки клатчі великих розмірів, сумку півмісяць та в плетеному варіантів.