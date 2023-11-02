Сумку-відро представили у своїх колекціях модні бренди, тож зовсім скоро ви побачите інфлюенсерок в цікавих аутфітах. Така сумка вже не вперше вривається у модні тренди.

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З певною періодичністю дизайнери додають цю сумку у свої колекції, потім вона згасає і через деякий час знову з’являється на неї мода. Цього ж року сумка стала головним акцентом серед аксесуарів в осінньо-зимових колекціях.

Hermès представили сумку в різних розмірах та кольорах (від класичного чорного до трендового вогняно-червоного).

Сумку у вигляді кошика обожнювала Джейн Біркін. Вона обирала плетені кошики, якими доповнювала свої мінімалістичні французькі образи, які складалися з базових речей.

Щодо матеріалу, то дизайнери зробили ставку на шкіру – один із головних трендів осені. На відміну від плетених сумок, які частіше асоціюють виключно з літом, сумка зі шкіри буде актуальною в будь-який сезон.

Однозначно, такий аксесуар зробить образ цікавішим, тож якщо у вас вже є всі базові моделі сумок – робіть ставку на сумку-відро, яка стане чудовим доповненням до пальта, дублянки, шуби чи пуховика. А ще, як показують бренди, така сумка ефектно виглядає в монохромних виходах.



Сумка-відро – тренд осені 2023 / Фото Vogue



Сумка-відро – тренд осені 2023 / Фото Vogue



Сумка-відро – тренд осені 2023 / Фото Vogue



Сумка-відро – тренд осені 2023 / Фото Vogue



Сумка-відро – тренд осені 2023 / Фото Vogue