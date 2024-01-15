У формі пакета для бутербродів: Louis Vuitton почали продавати сумку за понад 100 тисяч гривень
Ексклюзивну річ виставили у січні в роздрібному магазині бренду в Західному Голлівуді.
Носити з собою на роботу бутерброди – чудовий спосіб зекономити. Тільки якщо ви не кладете їжу в сумку для сендвічів за понад 3 000 доларів від Louis Vuitton.
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Новий креативний директор чоловічої лінії найбільшого модного Дому у світі Фаррелл Вільямс, схоже, черпав натхнення у звичайному паперовому пакеті для бутербродів чи бургерів, адже саме таку форму і назву має нова модель сумок, яку почав продавати бренд у січні.
Який вигляд має нова сумка
Sandwich Bag виготовлена з натуральної шкіри. Вона такого ж кольору, як і пакети, в яких бренд віддає покупки. Сумка складена точно так само, як крафтовий побутовий пакет, але має культовий напис Louis Vuitton, а також синю застібку, що нагадує грубі ручки домашніх торбинок.
Сумка у формі пакета для бутербродів / Фото з сайту Louis Vuitton
Сумка у формі пакета для бутербродів / Фото з сайту Louis Vuitton
Велику сумку-клатч вперше представили на подіумі під час дебютної колекції Вільямса у Парижі в червні. А у продаж вона вийшла у січні як ексклюзивна модель в роздрібному магазині бренду в Західному Голлівуді. Коштує там аксесуар 3 130 доларів.
Сукня-пакет від Balenciaga
Раніше Balenciaga показали нову сукню. Користувачам вона здалася схожою на сміттєвий пакет. Через зауваження користувачів менеджерам сторінки навіть довелося обмежити доступ до коментарів.