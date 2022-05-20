Сукню Джамали для Євробачення продали на аукціоні: скільки коштів вдалось зібрати

Українська співачка Джамала у 2016 році перемогла на конкурсі Євробачення з піснею "1944". Вже наступного року у білій сукні з червоним вишиттям Джамала відкривала конкурс у Києві. Зараз за плаття вдалось виручити на аукціоні 173 тисячі гривень.

Нещодавно Джамала розповідала, що виставляє на аукціон свою особливу сукню львівської дизайнерки Юлії Магдич на аукціоні Catawiki. Увесь вторг виконавиця планує передати ЗСУ та постраждалим від війни українцям у благодійний фонд Yellow-Blue.

До слова Джамала виставила на аукціон сукню з Євробачення, щоб зібрати гроші для української армії



Джамала у сукні з Євробачення-2017 / Фото пресслужби

Довгоочікуваний аукціон відбувся останніми днями і за сукню вдалося отримати 173 тисячі гривень. Крім того, під час аукціону збирали й благодійні внески, тому загальна сума, зібрана на події, становить 276 тисяч гривень.

Джамала зізналась, що їй дуже імпонує те, що сукню з Євробачення-2017 вдалося продати якраз напередодні Дня вишиванки. До свого допису співачка додала власне фото, на якому показала себе у синій сукні, що вишита жовтими нитками.

Вірю, що зовсім скоро святкуватимемо перемогу на вулицях українських міст у наших найгарніших вишиванках,

– каже Джамала.



Джамала привітала усіх з Днем вишиванки / Фото з інстаграму зірки

Джамала і благочинність