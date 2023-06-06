Гарячий тренд літа – сукня bodycon: як вона виглядає

Сукні у стилі bodycon – це найсексуальніший тренд літа 2023. Це є обтислі сукні, які щільно прилягають до тіла.

Таку сукню ви могли бачити на феєричному показі Coperni, який, мабуть, запам’ятався всім. Тоді модель Беллу Хадід одягнули у сукню з рідкої бавовни за допомогою аерозольних балончиків.

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Рідина швидко висохнула та перетворилася на лаконічну білу сукню, що підкреслює всі вигини тіла.



Найсексуальніші сукні у стилі bodycon / Фото з Vogue

У новому сезоні сукні bodycon представили чимало дизайнерів. Бренди презентували сміливі виробі з напівпрозорих матеріалів та практичні трикотажні моделі або ж класичні чорні сукні, які чудово сідають по фігурі.

Сукні представлені у класичних відтінках – від чорного до молочного, а також презентували плаття в яскравих кольорах, з ефектном деграде та цікавим принтом.



Найсексуальніші сукні у стилі bodycon / Фото з Vogue



Найсексуальніші сукні у стилі bodycon / Фото з Vogue



Найсексуальніші сукні у стилі bodycon / Фото з Vogue

Якщо ви хочете витягнути силует та зробити його більш стрункішим, радимо вам обрати чорну сукню, яка володіє цими перевагами в порівнянні з іншими кольорами.



Найсексуальніші сукні у стилі bodycon / Фото з Vogue

Сукні у стилі bodycon найбільше обожнюють сестри Кардашян-Дженнер. Такі плаття дуже часто носить Кім Кардашян, оскільки вони чудово підкреслюють її пишні форми.

Сестри Дженнер також люблять робити ставку на такі плаття. Кендалл частіше обирає вінтажні моделі, які поєднує із босоніжками на підборах, а от Кайлі носить такі сукні як на світські заходи, так і повсякденно.



Найсексуальніші сукні у стилі bodycon / Фото з Instagram



Найсексуальніші сукні у стилі bodycon / Фото з Instagram