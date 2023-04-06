Джинсова сукня – модний тренд на весну: стильні приклади

Цього року денім заполонив буквально все – від джинсів до сумок та взуття. З появою першого тепла наша увага зосередиться на джинсових сукнях.

Дизайнери представили під час Тижня моди джинсові сукні, які відсилаються до естетики babydoll. В колекціях з’явилися сукні сорочкового крою, варіанти з відкритими плечима, моделі в техніці печворк, сукні-бюстьє та інші.

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Скоро за такими сукнями розпочнеться справжнє полювання, оскільки вони гарно виглядають. З джинсовими сукнями можна створити багато цікавих образів.

Вони добре поєднуються з чоботами на підборах, туфлями, лоферами, балетками, кросівками чи сандалями. Відповідно до цього кожен аутфіт матиме абсолютно інший вигляд.

Коротка сукня з деніму – це найкраща інвестиція у весняно-літній сезон. Придивіться до суконь-сорочок, яку на собі приміряла Емілі Сіндлев, або ж до суконь на брительках. Також гарно виглядають денімові сукні-сорочки чи просто плаття довжини міні.



Актуальні денімові сукні на весну / Фото з Vogue

Судячи з того, наскільки зараз став популярним квітковий декор, ваші сукні можуть мати таку цікаву деталь – як джинсову квітку. Тоді ваш виріб вже не доведеться довершувати чокером з квітки. Звертайте увагу на сукні з різних клаптиків деніму. Виглядають такі вироби цікаво та стильно.



Актуальні денімові сукні на весну / Фото з Vogue



Актуальні денімові сукні на весну / Фото з Vogue



Актуальні денімові сукні на весну / Фото з Vogue



Актуальні денімові сукні на весну / Фото з Vogue