Як виглядають наймодніші сукні зими: вишукані образи

Дизайнери все частіше почали звертатися до ностальгічних образів, які вдало поєднують із сучасними тенденціями. Модні сукні на зимовий період складаються з актуальних кольорів, втім відсилаються до характерних вінтажних виробів.

Поки ми ще перебуваємо на хвилі деніму, дизайнери запровадили на зиму довгі джинсові сукні, шовкові плаття, квіткові мотиви та гороховий принт.

Читайте також 8 ефектних кольорів на осінньо-зимовий сезон: на що треба звернути увагу

Голлівудський гламур

Зимові тенденції включають в себе довжину, пір’я, квіткові аплікації та багато чого іншого. Актуальними будуть сміливі сукні, які ми обов’язково захочемо носити ще в майбутньому весняно-літньому сезоні.



Найпопулярніші сукні зими / Фото Pinterest

Готика

Взимку актуальними будуть темні квіткові мотиви. Сукні підійдуть для тих, хто любить флористичний принт, який позбавлений кольору палітр.



Найпопулярніші сукні зими / Фото Pinterest

Горошок

Цей принт поверне нас у 1950-ті роки. Горошок взимку знову буде домінувати. Робіть свій вибір на міні та максі сукнях.



Найпопулярніші сукні зими / Фото Pinterest

Довгий денім

Денім став найпопулярнішим аксесуаром 2023 року. Ви знайдете безліч фасонів – від легких та вільних моделей до обтислих.



Найпопулярніші сукні зими / Фото Pinterest