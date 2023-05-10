Відколи Меган Фокс почала співпрацювати зі стилісткою Мейв Рейлі, вона стала справжньою іконою стилю, пише 24 Канал. Її образи наслідують образи, а виходами на червоні доріжки надихаються для створення схожого стилю.

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Зірка "Трансформерів" любить дещо відверте вбрання, втім у арсеналі її модних виходів знайшлося кілька суконь, які цілком підійдуть для випускного вечора.

У всіх своїх виходах знаменитість робить ставку на жіночність, тож всі її сукні виточнені та елегантні. Якщо вам подобається стиль Меган і ви хотіли б повторити її образ на свій випускний вечір – представяємо вам 5 найкращих образів зірки, які можуть вам сподобатися.

Бежева сукня з корсетом

Меган Фокс знялася у цій ніжній сукні бежевого відтінку з корсетом для глянцю In Style. Красуня позувала у сатиновій сукні від Versace. До такої довжини плаття варто обов’язково підібрати взуття на високих підборах та вкласти волосся в легенькі хвильки для вибухового ефекту.



Сукні на випускний у стилі Меган Фокс / Фото з Instagram @foxykells

Золота сукня-бюстьє

Ми вже розповідали вам, що цього року в моді буде сукня відтінку рідкого золота. Таку сукню з розрізом на нозі приміряла Меган Фокс під час одного зі світських заходів. Ефектний образ вона доповнила золотистим клатчем.



Сукні на випускний у стилі Меган Фокс / Фото з Instagram @foxykells

Яскраво-червона сукня

Знаменитість одягнула червону атласну сукню-бюстьє на церемонію Греммі. Сукня складалася з корсетного верху та низу з драпіруванням, яке особливо популярне цього року. Самодостатню сукню Меган прикрасила мінімалістичним кольє та зробила льдь помітні локони.



Сукні на випускний у стилі Меган Фокс / Фото з Instagram @foxykells

Мінісукня з рукавичками

Акторка створила ніжний та романтичний образ завдяки короткій білосніжній сукні на бретельках та довгих рукавичках в тон. Такий розкішний look доповніть білими туфлями-човниками чи босоніжками.



Сукні на випускний у стилі Меган Фокс / Фото з Instagram @foxykells

Кремова сукня з декором

На червоній доріжці Меган Фокс з’явилася у кремовій сукні на бретельках довжини максі. Її сукню оздоблювали масивні каміння, тож таке плаття обов’язково впишеться в урочисту естетику випусного вечора.



Сукні на випускний у стилі Меган Фокс / Фото з Instagram @foxykells