Сукні на випускний 2023: неймовірна добірка, яка вам сподобається

Наприкінці червня старшокласниці святкуватимуть свій перший випускний. До цього дня дівчатка ретельно готуються, бо хочуть виглядати неймовірно. Які ж сукні в моді цього року та як обрати те єдине плаття на випускний – читайте в нашому матеріалі.

Випусний вечір – особлива подія для кожної дівчинки, пише 24 канал. Старшокласницям хочеться підібрати для себе неповторний образ не лише для того, щоб сяяти поруч з іншими, але й мати гарний спогад про особливий день.

Читайте також Топ-3 сукні на випускний 2023: найкраща добірка

Ми вже давно звикли черпати натхнення в модниць з інстаграму, тож розглядаючи їхні модні виходи та колекції відомих брендів, розповідаємо про найпопулярніші сукні на весняно-літній період, які ідеально впишуться в естетику випускного вечора.

Плаття в кольорах зефіра

У випускний кожна дівчинка хоче відчутивати себе принцесою. Ми прощаємося зі шкільною формою в класичних кольорах, тож дозвольте собі обрати сукню в рожевому чи бузковому кольорі. Робіть ставку на невагомі фасони, які ви ще зможете одягнути влітку неодноразово.



Найкращі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Найкращі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest

Сукня-комбінація

Шовкові та атласні сукні на тоненьких бретельках виглядають надзвичайно елегантно. Додаючи взуття на підборах ви візуально збільшите ріст. Така сукня підкреслить жіночність, а її простота аніскільки не поступиться пишним платтям.



Найкращі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest

З об’ємними рукавами

Об’ємні рукави потрохи починають просочуватися в тренди, тож звертайте увагу фасон, який привертає до себе увагу. Обирайте мінісукні з відкритими плечима, або ж обирайте подовжені міді варіанти з глибоким розрізом на нозі.



Найкращі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Найкращі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest

Сукня-жакет

Вам може видатися, що така сукня виглядає строго, втім правильно підібране взуття та аксесуари можут надати такому виробу зовсім іншого забарвлення. Підкреслюйте сукні жакетом поясом та не забудьте зробити цікаву зачіску чи укладку, яка довершить ніжний та водночас мінімалістичний look.



Найкращі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Найкращі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Найкращі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest

Сукня королеви

Якщо ви слідкували за Каннським кінофестивалем, то могли помітити розкішні образи німецької інфлюенсерки Леоні Ганне. Саме такі сукні зі шлейфами, рюшами та розсипом каміння зроблять вас справжньою королевою вечора.



Найкращі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Найкращі сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest