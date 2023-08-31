26 років без принцеси Діани: добірка найкращих виходів у сукнях

31 серпня 1997 року світ сколихнула страшна трагедія. В автокатастрофі загинула принцеса Уельська. Одну з найвідоміших жінок ХХ століття досі не можуть забути та з щемом згадують знаменитість, адже її встигли полюбити мільйони людей.

Елегантний стиль принцеси Діани надихає багатьох впродовж багатьох років, пише 24 Канал. Принцеса Уельська запам’яталася багатьма культовими виходами, які неможливо забути.

До теми Історія одного фото: чарівна сукня принцеси Діани, в якій вона заснула під час балу

Весільна сукня

29 липня 1981 року Діана Спенсер вийшла заміж за принца Чарльза у соборі Святого Павла у Лондоні. Принцеса Уельська красувалася у сукні з неймовірним шлейфом із шовкової тафти довжиною у понад 7 метрів, що стало рекордом в історії королівської родини.



Найкращі сукні принцеси Діани / Фото Vogue

Плаття помсти

Це одна з найкультовіших та найзнаковіших суконь принцеси Діани. Вона одягнула його на вечірку у 1994 році, справивши на публіку шалений фурор. Знаменитість одягнула сукню того ж вечора, коли принц Чарльз публічно підтвердив, що зраджував своїй дружині.

Окрім того, принцеса Діана зумисно одягнула таку коротку сукню з відкритими плечима, порушивши корлівські протоколи. Також тут вирішальну роль зіграв колір. Чорний королівська родина одягала лише під час трауру.



Найкращі сукні принцеси Діани / Фото Vogue

Сукня з відкритою спиною

Таку сукню королівські особи не можуть дозволити собі одягати навіть в наш час, а от принцеса Діана не побоялась приміряти його ще в 1985 році. Принцеса Уельська любила йти наперекір правилам, і їй це блискуче вдавалося.



Найкращі сукні принцеси Діани / Колаж Fashion з Marie Claire

Сукня "Траволти"

У чорній довгій сукні принцеса Діана з’явилася на вечірці в Білому Домі у Вашингтоні в 1985 році. Згодом цю сукню назвали прізвищем актора – Джона Траволти, з яким леді Ді танцювала в той вечір.



Найкращі сукні принцеси Діани / Фото Vogue

Мінісукня Versace

Після розлучення з принцом Чарльзом вбрання Діани ставали дедалі відвертішими. Вона перестала орієнтуватися на протокол та одягала те, що їй було найбільше до вподоби. Під час поїздки до Італії в 1995 році знаменитість з'явилася в білій мінісукні, який створив для неї близький друг Джанні Версаче.



Найкращі сукні принцеси Діани / Фото Fashion Design Week