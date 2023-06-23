Наймодніші сукні літа 2023: огляд актуальних моделей

Кожна дівчинка повинна мати у своєму гардеробі ідеальну сукню на літо. Ідеально мати хоча б кілька одиниць для різних випадків – для прогулянок з сім’єю, з друзями та пляжного відпочинку.

Кожна представлена сукня ідеально впишеться у вашу літню капсулу, пише 24 Канал. Воно унікальне, стильне і модне, тож точно стане чудовим акцентом в образі з кросівками, сандалями чи босоніжками на підборах.

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Сукня-комбінація

Шовкова сукня чудово підійде для створення романтичних образів. Обирайте будь-який кольоровий діапазон та носіть з улюбленими босоніжками на підборах чи сандалями.

Трикотажна сукня

Здається, що трикотажна сукня влітку – не надто вдалий варіант, втім для вечірніх прогулянок чи прохолодних днів така сукня підійде ідеально. Для створення розкішного образу, обирайте до сукні взуття та сумку в одному відтінку, створюючи монохромний аутфіт.

Сукня-кроше

Багато інфлюенсерів вже встигли продемонструвати на собі стильні сукні кроше, які поєднують з об’ємними сумками XXL чи сумками-шоперами. Шведка Ельза Госк обирає цього літа коричневу сукню з сандалями на зав’язках.

Біла сукня

Білосніжні сукні завжди актуальні, особливо влітку. Обирайте для себе будь-який фасон – від суконь-бюстьє до суконь у стилі babydooll, яку приміряла цього літа французька інфлюенсерка Жюлі Феррері.

Мінісукня

Дівчата, які хочуть зробити акцент на ногах, можуть сміливо обирати мінісукні різних кольорів. Щоб сукня виглядала красиво та ефектно, зробіть ставку на вироби з вирізами.