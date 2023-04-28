Блуза з бантом, сорочка і сукня: модні образи на випускний 2023
До випускного вечора залишилося зовсім небагато часу, тож старшокласницям вже відтепер варто подумати над своїм образом. Це можуть бути не лише сукні, але й костюми чи блузи.
Кожна дівчинка з нетерпінням чекає свого першого випускного вечора, пише 24 канал. У серії образів на випусний вечір ми вже розповіли про всі актуальні сукні та костюми, втім, якщо ви ще досі вагаєтеся, що саме вам одягнути – радимо звернути увагу на нову добірку образів для випускного вечора.
До теми Костюми на випускний: ефектні образи, які всіх вразять
Підбирати щось на випускний можна нескінченно, оскільки різноманіття просто вражає. Та одинадцятикласниці підходять до цього питання дуже відповідально і хочуть, щоб їхній образ був не лише стильним, але й унікальним.
Випускний вечір з дня на день все ближче, тож не гайте часу та обирайте для себе красиве вбрання.
Акцентна блуза
Блуза з об’ємним бантом створить елегатний образ та подарує гарний настрій. Вона красиво виглядає та найкраще передає всі нотки романтичності. Підбирайте до такої блузи спідницю в тон з костюмної тканини або ж обирайте твід. Взуття можете обрати на танкетці чи підборах. Найкраще до такої блузи будуть пасувати туфлі у стилі Мері Джейн.
Сукня-сорочка
Така сукня дозволяє створити стриманий та водночас ефектний образ. Все залежить від фасону і тканини. Від простих суконь на ґудзиках вільного крою радимо відмовитися, а от атласні сукні з драпіруванням та коміром виглядатимуть просто розкішно.
Модні плаття на випускний 2023 / Фото з Pinterest
Модні плаття на випускний 2023 / Фото з Pinterest
Повітряна літня сукня
Випускний вечір не обов’язково повинен супроводжуватися пишними сукнями зі шлейфом та блискітками. Цілком достатньо буде придбати мінімалістичну сукню, яку ви потім зможете носити ціле літо.