Здебільшого дівчата обирають на випускний вечір сукні, оскільки виглядають вони святково, та й асортимент дозволяє обрати те, що найбільше до вподоби – сукні короткі чи довгі, в класичних кольорах чи яскраві, з принтом чи ефектними деталями, пише 24 канал.

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Втім виглядати розкішно на випускний можна не лише в сукнях, але й костюмах. Тим паче, ви точно будете від всіх відрізнятися своєю оригінальністю. Нерідко знаменитості обирають на червону доріжку костюми замість суконь, тож радимо вам звернути увагу на такий цікавий елемент гардероба.

Штанний костюм

Костюм, що складається з жакета і штанів палаццо – стильна та універсальна річ. Він дозволяє створювати безліч образів, як у повному комплекті, так і з різними елементами. Щоб виглядати ефектно на випускному вечорі, підберіть для себе розкішну блузу чи топ та довершіть образ красивим взуттям – туфлями чи босоніжками.

Важливо також створити стильну зачіску – це можуть бути кучері або ж високий хвіст. Такий незвичний образ точно зробить вас помітною, а окрім того, увесь день ви будете себе комфортно почувати.

Костюм зі спідницею

У моді зараз твідовий жакет, тож радимо підібрати до нього коротку спідницю. Колір обирайте будь-який, головне, щоб він вам подобався. Окрім твіду, можете зробити ставку на звичайну костюмну тканину, яка також виглядає дорого та красиво. Розкішний макіяж, стильне взуття та зачіска – і ваш образ на випускний вечір готовий!

Штани + трендова жилетка

Костюмна жилетка зараз набирає широкої популярності, тож якщо ви слідкуєте за трендами, то розумієте, наскільки ефектно вона виглядає. Поєднуйте її зі штанами палаццо чи спідницею. Ви точно не прогадаєте, якщо замість сукні захочете виділитися саме таким чином.