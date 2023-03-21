Куртка, яка 2 роки не виходить з моди: як виглядає трендовий верхній одяг на весну

2 роки тому стався бум на стьобану легку куртку на весняний сезон. Спочатку нам здавалося, що це всього лише короткочасний тренд, втім як показує практика, ця річ не згасає на модній арені, а її актуальність така ж сама, як і кілька років тому.

Стьобана куртка приталена чи розміру оверсайз на ґудзиках досі залишається ідеальним варіантом на весну. Навесні досить часто бувають перепади погоди – вітер змінюється на дощ і навпаки, тож вам точно треба придбати куртку, яка захистить вас від холоду.

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В міру того, як на вулиці починає тепліти, а довгі пальта відкладаються заради легеньких курток, все ж таки рекомендуємо не обходити боком таку міжсезонну річ, як стьобану куртку.

Стьобана куртка ідеально поєднується з джинсами різних фасонів та кросівками. Це найпопулярніша стилізація, яка виглядає просто та водночас дуже стильно.

Натхненна армійськими традиційними куртками з підкладкою та стьобана куртка, що представлена в модних відтінках хакі, чорному, коричневому та молочному кольорі є справжньою перлиною серед всіх демісезонних курток на весняний період.

Це може бути модель з коміром чи без, приталена чи розміру оверсайз – під яку можна одягнути теплий светр чи жакет, з поясом або на ґудзиках – варіантів стильних курток є безліч.



Популярні стьобані куртки на весняний сезон / Фото з Pinterest



Популярні стьобані куртки на весняний сезон / Фото з Pinterest



Популярні стьобані куртки на весняний сезон / Фото з Pinterest



Популярні стьобані куртки на весняний сезон / Фото з Pinterest



Популярні стьобані куртки на весняний сезон / Фото з Pinterest



Популярні стьобані куртки на весняний сезон / Фото з Pinterest



Популярні стьобані куртки на весняний сезон / Фото з Pinterest