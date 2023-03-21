Стеганая куртка приталенная или размера оверсайза на пуговицах до сих пор остается идеальным вариантом на весну. Весной довольно часто бывают перепады погоды – ветер меняется на дождь и наоборот, так что вам точно нужно приобрести куртку, которая защитит вас от холода.

Читайте также Замшевые куртки возвращаются в моду: подборка стильных вариантов

По мере того, как на улице начинает тепло, а длинные пальто откладываются ради легких курток, все же рекомендуем не обходить боком такую межсезонную вещь, как стеганную куртку.

Стеганая куртка идеально сочетается с джинсами разных фасонов и кроссовками. Это самая популярная стилизация, которая выглядит просто и очень стильно.

Вдохновленная армейскими традиционными куртками с подкладкой и стеганная куртка, представленная в модных оттенках хаки, черном, коричневом и молочном цветах, является настоящей жемчужиной среди всех демисезонных курток на весенний период.

Это может быть модель с воротником или без, приталенная или размера оверсайз – под которую можно одеть теплый свитер или жакет, с поясом или на пуговицах – вариантов стильных курток есть множество.



Популярные стеганные куртки на весенний сезон / Фото из Pinterest



Популярные стеганные куртки на весенний сезон / Фото из Pinterest



Популярные стеганные куртки на весенний сезон / Фото из Pinterest



Популярные стеганные куртки на весенний сезон / Фото из Pinterest



Популярные стеганные куртки на весенний сезон / Фото из Pinterest



Популярные стеганные куртки на весенний сезон / Фото из Pinterest



Популярные стеганные куртки на весенний сезон / Фото из Pinterest