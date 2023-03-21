Стьобана куртка приталена чи розміру оверсайз на ґудзиках досі залишається ідеальним варіантом на весну. Навесні досить часто бувають перепади погоди – вітер змінюється на дощ і навпаки, тож вам точно треба придбати куртку, яка захистить вас від холоду.

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В міру того, як на вулиці починає тепліти, а довгі пальта відкладаються заради легеньких курток, все ж таки рекомендуємо не обходити боком таку міжсезонну річ, як стьобану куртку.

Стьобана куртка ідеально поєднується з джинсами різних фасонів та кросівками. Це найпопулярніша стилізація, яка виглядає просто та водночас дуже стильно.

Натхненна армійськими традиційними куртками з підкладкою та стьобана куртка, що представлена в модних відтінках хакі, чорному, коричневому та молочному кольорі є справжньою перлиною серед всіх демісезонних курток на весняний період.

Це може бути модель з коміром чи без, приталена чи розміру оверсайз – під яку можна одягнути теплий светр чи жакет, з поясом або на ґудзиках – варіантів стильних курток є безліч.



Популярні стьобані куртки на весняний сезон / Фото з Pinterest



Популярні стьобані куртки на весняний сезон / Фото з Pinterest



Популярні стьобані куртки на весняний сезон / Фото з Pinterest



Популярні стьобані куртки на весняний сезон / Фото з Pinterest



Популярні стьобані куртки на весняний сезон / Фото з Pinterest



Популярні стьобані куртки на весняний сезон / Фото з Pinterest



Популярні стьобані куртки на весняний сезон / Фото з Pinterest