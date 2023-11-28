Стильно і тепло: як обрати трендовий зимовий шарф

В Україні почало сніжити, тож час утеплювати ті легкі луки, які ми могли збирати ще кілька тижнів тому. Значно комфортнішим у холод ваш образ зробить теплий шарф.

Цього сезону стилісти звертають особливу увагу на те, що лаконічні обʼємні шерстяні шарфи – must-have для вашого теплого образу. 24 Канал розповідає, як обрати шарф так, щоб він був комфортним, модним і якісним.

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Розмір

Не варто купувати короткі шарфи. Один з головних трендів сезону – довгий виріб, який ви зможете гарно закутати навколо шиї і вкласти вздовж пальто чи куртки. Варто також обирати шарф такої ширини, щоб за необхідності його вдалося завʼязати замість шапки чи каптура.

Склад

Найчастіше виробники поєднують натуральне волокно (бавовну, вовну різних видів) та синтетику (віскозу, акрил тощо). Саме натуральні тканини роблять шарф теплим і мʼяким, а синтетика – не дає йому втратити форму.

Скоріше за все, чим більше у складі натуральних тканин, тим дорожчою буде річ. Обирайте склад за своїми фінансовими можливостями та за тим, наскільки теплим він має бути.

Колір

У сезон зими 2023/24 найбільш трендовими є однотонні шарфи.

Чорний чи сірий верхній одяг поєднати з аксесуаром за кольором буде легко – підійдуть будь-які кольори, які пасують під вашу шкіру та очі.

Перед тим, як підбирати шарф під однотонні пальто чи куртку інших кольорів, варто вирішити, чи буде шарф акцентом в образі. Якщо так, то відкрийте кольорове коло (або коло Іттена) і знайдіть на ньому колір свого верхнього одягу. Той колір, що розташований рівно навпроти, і буде ідеальним контрастним кольором для шарфа.





Контрастні кольори / Фото shutterstock

Щоб мʼяко та спокійно поєднати шарф з іншим одягом, шукайте відтінки, які вам потрібні, поряд із кольором вашого одягу.



Спокійне поєднання / Фото shutterstock

А у разі, якщо ваш верхній одяг не однотонний, то бажано, щоб колір шарфа повторював один із кольорів на куртці.

Якість

Зверніть увагу на те, чи добре оброблені краї виробу. Якщо на шарфі є шви, то з них не мають стирчати нитки. Колір має бути рівномірним. А якщо ви обрали вʼязаний шарф, то придивіться, чи не розпустилися петлі.