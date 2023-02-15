Для жінок, чоловіків та дітей: 11 речей від українських брендів, які можна придбати зі знижками

18–19 лютого платформа українських брендів "Всі. Свої" проведе маркет "Одяг. Взуття. Аксесуари". Події цього проєкту вже не один рік збирають у Києві на Десятинній, 12 тих, хто цінує локальне. А цього разу можна ще й вполювати річ від улюбленого дизайнера за вигідною ціною: на маркеті обіцяють знижки від 10 до 50%.

Ми проаналізували асортимент та обрали з сейлу 11 позицій, якими варто поповнити жіночий, чоловічий та дитячий гардероб.

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Кросівки Pavlina

Перша покупка у нашому списку – лаконічна пара взуття на стикові спорту та класики. Вона прекрасно підійде на щодень і до джинсів, і до трикотажних костюмів, і до базових спідниць. Пошиті з натуральної шкіри та утеплені байкою, кросівки від українського бренду Pavlina обійдуться у 1840 гривень замість 2300: виробник пропонує знижку 20%.



Вбрання від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Сумка VIS

Якщо взуття для добірки ми обрали стримане та лаконічне, то сумку – максимально яскраву та харизматичну! Адже попереду весна і нам точно захочеться додати гардеробу нових відтінків. Невеличка, але містка, пошита з натуральної шкіри, з якісною фурнітурою – ця крихітка від VIS полонила наші серця. Можна носити на плечі, на поясі та як кросбоді. А придбати – за 1550 гривень замість 1950.



Вбрання від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Прикраси Lita Jewelry

Яскравий весняний настрій продовжуємо і в прикрасах: на сейлі ми знайшли красиву пару від бренду Lita Jewelry. Каблучка та сережки з натурального каміння і латуні в позолоті коштують по 1250 гривень, але набором обійдуться на 20% дешевше.



Вбрання від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Дитячі речі Chemni

Тепленькі дитячі костюми – маст хев для зимово-весняного періоду. У бренду Chemni можна обрати набори з худі та штанців у чорному, шоколадному, молочному або зеленому кольорі. А до них – ще й дорослі, щоб створити справжні фемілі луки. І зручно, і красиво! З 20% знижкою дитячий костюм вартуватиме 2000 гривень.



Вбрання від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Світшот Lucky Humanoid

Наш вибір для чоловіків на цьому сейлі – світшоти з принтами від Lucky Humanoid. Зручність та простота фасонів у поєднанні з нетривіальними картинками зроблять ці речі улюбленими, перевірено на власному досвіді. Також в лінійці бренду є худі та футболки: на різні моделі будуть знижки від 10 до 30%.



Вбрання від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Светр Wool Happen

Кінець зими – час купувати светр своєї мрії з відчутною знижкою! Саме така буде у Wool Happen: популярна модель продаватиметься на 25% дешевше. Її люблять за універсальність, можливість комбінувати з мільйоном різних "низів" та натуральний склад – це стовідсоткова бавовна. Ми обрали благородний сталево-синій відтінок і плануємо придбати цей светр за 2025 гривень.



Вбрання від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Піджак Hate Date

А слідом за светром – ще одна покупка, яку ви вважатимете однією з найвдаліших у сезоні. Це теплий вовняний піджак зі знижкою 50%! Молодий апсайклінг бренд уже встиг завоювати любов українок: він пропагує усвідомлене споживання та переробку, шиючи речі з ідеальним кроєм. Піджак у клітинку, який служитиме своїй власниці роками, може поповнити ваш гардероб за 999 гривень.



Вбрання від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Куртка Origa

Водонепроникна куртка з утеплювачем – хороша ідея і для зими, і для міжсезоння. Ми для себе обрали бежеву модель від бренду Origa: помірний оверсайз, комфортна довжина до середини стегна, глибокий капюшон та знижка 20% роблять її ідеальним варіантом «з прицілом» і на наступний сезон. Нова ціна куртки – 3880 гривень.



Вбрання від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Пуховик Prinova

Ще один класний пуховик зі знижкою ми знайшли у Prinova. Це зимовий варіант, розрахований на температурний режим до -20°С. Нам сподобалась його фактура та довжина – буде і тепло, і стильно. Виробник має розміри від XS до XXL, а ціна впаде з 3760 до 3008 гривень.



Вбрання від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Пальто Logic Clothes

Парад верхнього одягу завершує утеплене пальто. Річ має 60% вовни у складі та утеплене слімтексом: ідеальний варіант на холоди для тих, хто не любить пуховики та куртки. І ще один пункт який просто не дасть пройти повз пальто від Logic Clothes – це його колір і коротенька бахрома на тканині, що повторюється кожні кілька рядків принта. Оригінальна річ вартуватиме на сейлі 3000 гривень замість 4000.



Вбрання від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"

Панама Bikkstore hats

А тепер – аксесуари. Нашим фаворитом цього сезону стала панама з еко-хутра. Пошита у нюдовому відтінку, гарно гріє, привертає увагу – усе, як ми любимо. Гарний варіант є у Bikkstore hats: вони шиють не тільки панами, а й актуальні шкіряні косинки, берети капюшони та інше. Головні убори бренду на продаватимуться на маркеті зі знижками 20-30%.



Вбрання від українських брендів / Фото з "Всі. Свої"