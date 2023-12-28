Трендові сумки, які всі будуть носити у 2024 році: на що треба звернути увагу

Без сумок не обходиться жодна добірка трендових матеріалів, адже цей аксесуар є доволі важливим у створенні образу, тому кожна модниця хоче дізнатися, що ж саме буде актуальним в новому сезоні.

В образах можуть бути позачасові елементи гардероба, до прикладу, шерстяне пальто, кашеміровий трикотаж чи базова пара джинсів, але задоволення від сезонних трендів можна отримати завдяки сумці, адже на них постійно змінюється мода.

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Звісно ж, існують "вічні" сумки, які завжди будуть актуальними, але оновлюючи гардероб певними сезонними трендами, не забувайте про сумку, яка може додати образу новизни.

Fashion-експерти провели аналіз колекцій 2024 року та обрали ключові тенденції сумок, які будуть популярними в новому році.

Яскрава сумка

Обирайте для себе сумку яскравого кольору. Вона не лише задасть правильного тону вашому образу, але й покращить вам настрій завдяки кольору, адже якщо ваш образ буде лише в чорних тонах, то сумка зможе стати головною родзинкою.



Стильні сумки 2024 року / Фото Who What Wear

Великий клатч

Клатч великого розміру може викликати деяку суперечливість, адже так сумка має легко вміщатися в руці чи братися під хаву, втім на подіумах з’явилося безліч габаритних моделей, ніби мішків, які ми маємо тримати в руках у новому сезоні.



Стильні сумки 2024 року / Фото Who What Wear

Сумка-відро

Така модель сумки знову повертається в моду. Насправді цей аксесуар є певною класикою, адже вона підійде до всього, а ще сумка-відро досить вмістка всередині.



Стильні сумки 2024 року / Фото Who What Wear

Елегантна

Додайте до свого гардероба скромну та жіночну сумку з верхньою ручкою. Вона завжди була актуальною та ніколи не виходила з моди. Річ в тому, що цей елегантний силует не підвладний часові.



Стильні сумки 2024 року / Фото Who What Wear

Анімалістичне тиснення

Дика природа не обходила ще жодні списки з трендами, тож у 2024 робіть ставку на аксесуар з тисненням під крокодила, зміїну шкіру тощо.



Стильні сумки 2024 року / Фото Who What Wear

Сумка-шопер

Не забудьте оновити свою колекцію сумок шопером. Це можуть бути вироби з м'якої замші, маслянистої шкіри чи шовку. Головний вектор – важкі форми та безформний стиль.



Стильні сумки 2024 року / Фото Who What Wear