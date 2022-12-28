Як одягнутися на Новий рік за прикладом сімейства Кардашян: неймовірні образи

До Нового року залишилися лічені дні, та попри це, у нас ще є шанс обрати для себе стильні образи. Надихнутися можна розкішними аутфітами сімейства Кардашян, які вони продемонструвала на Різдво.

Щороку славнозвісне сімейство Кардашян тішить своїх фанатів різдвяною світлиною. Поруч з помпезною ялинкою збираються всі сестри Кардашян-Дженнер та їхня мама Кріс Дженнер.

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Дівчата підібрали для себе червоно-білі аутфіти, які їм надзвичайно личили. Вони позували біля ялинки, яку освічували червоні ліхтарі, тож їхні образи були продумані до дрібниць.

Розкішні образи сестер Кардашян

Хлої Кардашян приміряла на собі ефектну червону сукню-бюстьє з глибоким розрізом на нозі. Стилісти зібрали її волосся в пучок та довершили look коштовними прикрасами – сережками та масивним кольє. Останнім штрихом в аутфіті зірки стали прозорі босоніжки з гострим носком.

Кім Кардашян одягнула довгу сріблясту сукню з окресленою талією. Її образ доповнював насичений макіяж та розпущене кучеряве волосся.

Матір всіх знаменитих сестер позувала перед камерою у розкішній червоній сукні з бахромою.

Кортні Кардашян одягнула білосніжну сукню на довгий рукав з вирізом на животі.

Кайлі Дженнер одягнула кремову сукню на бретельках з чорним мережевом, а от Кендалл Дженнер, як завжди, дотримувалася свого стилю в образах та одягнула мінімалістичну сукню без бретелей яскравого червоного кольору з блистіками.

Якщо ви маєте у своєму гардеробі схожі сукні, які приміряли на собі сестри Кардашян-Дженнер, то можете сміливо їх одягати на святкування Нового року. Тотемна тварина – Чорний Кролик любить білий та червоний колір.