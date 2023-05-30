Найкращі сукні без бретелей на літо: стильна добірка

Безумовним фаворитом літа вважаються сукні з відкритими плечима. Кожного року дизайнери презентують у своїх колекціях сукні-бюстьє. Які з них будуть актуальними цього літа – читайте у матеріалі.

Свій капсульний літній гардероб можете сміливо поповнювати сукнями без бретелей – від силуетних варіантів до суконь, які підкреслюють талію до шовкових моделей з відкритими плечима.

Читайте також Наймодніші плаття літа 2023: трендова добірка

Сукні-бюстьє вже давно увійшли в когорту літніх вбрань, які можна одягати на щодень. Тепер для таких суконь не обов’язково шукати особливої нагоди. Їх можна одягати на прогулянки, на пляж та на вечірні виходи. Важливо лише обрати правильний силует і довжину.



Красиві сукні-бюстьє на літній сезон / Фото з Vogue

До прикладу, молочна сукня з блискітками може стати весільною, а коротке плаття знадобиться у відпустку. А от чорна сукня без бретелей виручить у будь-якій ситуації. Таке плаття можна носити з балетками, босоніжками, туфлями на підборах чи мюлями. Така сукня має бути в гардеробі у кожної дівчини.



Красиві сукні-бюстьє на літній сезон / Фото з Vogue



Красиві сукні-бюстьє на літній сезон / Фото з Vogue



Красиві сукні-бюстьє на літній сезон / Фото з Vogue

Також влітку дуже красиво дивляться по фігурі сукні, які повторюють вигини тіла, або ж сукні невимушених форм – з відкритими плечима та довгими рукавами. Такий розслаблений фасон добре носити з сандалями на плоскому ходу чи босоніжками з тонкими ремінцями.



Красиві сукні-бюстьє на літній сезон / Фото з Vogue

Сукню-бюстьє з оборками цього сезону вже встигла приміряти Ельза Госк, а от британка Розі Гантінгтон-Вайтлі одягнула на Каннський кінофестиваль плаття-бюстьє з глибоким розрізом та довгими рукавами.