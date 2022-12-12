Найпопулярніші екошуби для зими від українських брендів: модна добірка

У модній індустрії став дедалі помітнішим курс на екологічність та гуманне виробництво. Все більше брендів долучаються до цього руху та відмовляються від натуральної шкіри та хутра на користь штучних аналогів.

Сучасні технології зараз доводять, що позначка "еко" абсолютно не означає, що річ є недостатньо теплою. Якщо ви втомилися від практичних образів із зимовими пуховиками, то радимо урізноманітнити гардероб цікавими шубками.

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Українські бренди мають у своїй колекції стильні шуби, які стануть чудовою окрасою вашого зимового аутфіту.

Olēnich

Бренд зробив ставку на високоякісні альтернативи хутра норки, койота і песця, аби довести, що розкішний виріб можна отримати без злочинів проти природи.



Стильні екошуби на зиму 2022 / Фото з Elle

Katimō

Шуба із зимової колекції створена з високоякісного штучного хутра зі щільним фактурним ворсом, що зберігає тепло за температури до -15 градусів. Завдяки максідовжині його можна легко поєднувати з будь-якими елементами гардероба: від легінсів до суконь.



Стильні екошуби на зиму 2022 / Фото з Elle

Gepur

Коротка шубка в леопардовий принт знайде місце у вашому гардеробі, якщо ви хочете додати своєму образу певної родзинки. Носити такий виріб можна з широкими джинсами, штанами та навіть лосинами з уггами.



Стильні екошуби на зиму 2022 / Фото з Elle

Daff

Однобортна шуба від Daff має прямий крій, який візуально подовжує силует. Така шуба може стати ідеальною базою для зимового гардероба та комбінуватися з повсякденними речами та вечірніми образами.



Стильні екошуби на зиму 2022 / Фото з Elle

SAYYA

Коротка двостороння шуба-дублянка стане вигідною інвестицією у зимовий гардероб. Така шуба буде чудово поєднуватися з модними трикотажними костюмами, джинсами з розрізами, лосинами та взуттям Mini Ugg.



Стильні екошуби на зиму 2022 / Фото з Elle