Стильні осінні образи з беретом: актуальні варіанти для дівчат

Надворі золота осінь, тож саме час створювати естетичні аутфіти в стилі француженок, головним елементом якого є берет. З чим стильно поєднувати берет цієї осені – дивіться у добірці.

Такий головний убір як берет допоможе вам не лише додати французького шику в образі, але й зробити ваші аутфіти різноманітними, обігравши одну й ту ж річ по-різному, пише 24 канал.

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Осінь – найкраща пора для красивих образів з беретом, оскільки цьому сприяє не лише красивий антураж, але й актуальність беретів, які зараз є неабияк трендовими.

Берет чудово поєднується з класичним пальто, тренчем і дублянкою. Елегантний легкий берет чудово доповнює жакети, вечірню сукню, трикотажний чи в’язаний кардиган та вельветові сарафани. Серед взуття найкраще підходять чоботи на низькій підошві або на підборах.

Яскравий берет додасть вашому образу цікавинки та, водночас, освіжить обличчя, а от темний берет зробить образ строгим та елегантним. Якщо ви боїтеся яскравих кольорів, то можете обирати чорний, сірий та бежевий берет. А от червоний берет стане чудовою родзинкою до образів у білих та чорних кольорах.

Щоб створити милий та ніжний образ – носіть берет з розпущеним прямим або кучерявим волоссям. Також до такого головного убору дуже пасує макіяж з акцентом на червоних губах.



Актуальні образи з беретами на осінь 2022 / Фото з Pinterest



Актуальні образи з беретами на осінь 2022 / Фото з Pinterest



Актуальні образи з беретами на осінь 2022 / Фото з Pinterest



Актуальні образи з беретами на осінь 2022 / Фото з Pinterest



Актуальні образи з беретами на осінь 2022 / Фото з Pinterest



Актуальні образи з беретами на осінь 2022 / Фото з Pinterest



Актуальні образи з беретами на осінь 2022 / Фото з Pinterest



Актуальні образи з беретами на осінь 2022 / Фото з Pinterest



Актуальні образи з беретами на осінь 2022 / Фото з Pinterest



Актуальні образи з беретами на осінь 2022 / Фото з Pinterest



Актуальні образи з беретами на осінь 2022 / Фото з Pinterest