Серпень ще потішить нас своєю спекою, тож радимо придивитися до кількох модних образів, які можна повторити в сонячні дні. Модні інфлюенсери вже встигли продемонструвати свої найкращі аутфіти на особистих інстаграм-сторінках.

Читайте також Стоп, перестаньте їх купувати: антитрендове взуття на літо

Щоб почувати себе комфортно – спробуйте обирати вбрання з натуральних матеріалів – бавовни чи льону. Також варто обирати одяг вільного крою – лаконічна сукня чи шорти з легкої тканини, в яких вам буде комфортно перебувати хоч цілий день.

Якщо вам подобається тренд на вбрання у стилі Барбі, то приміряйте на собі рожевий аутфіт у стилі Емілі Сіндлев. Данська модниця одягнула рожевий костюм, який поєднала з рожевими босоніжками та окулярами.

У моді цього року жилети, тож поєднуйте їх з лляними штанами чи шортами. Ви будете себе комфортно у них почувати, тож спека не стане у заваді приміряти трендовий look.

Не забувайте влітку про білосніжні аутфіти, які не будуть притягувати до себе тепле сонячне проміння. Також обирайте короткі спортивні костюми, які легко поєднувати з кросівками.

Якщо ви відпочиваєте біля басейна, то приміряйте на собі сукню у стилі кроше чи з мереживом, одягіть костюм, який гарно поєднується з панамою, як на прикладі інфлюенсерки.

Не забувайте про модний топ-бандо, сукню-комбінацію, рожеве вбрання та костюм з палаццо і жилетом.