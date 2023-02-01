6 простих способів носити джинси навесні: образи, які ви можете повторити

Джинси – це завжди гарна ідея, незалежно від сезону. Ми їх носимо з будь-яким верхнім одягом та взуттям – від чобіт на підборах до кросівок. З чим носять джинси інстаграм-модниці – читайте далі.

Можна з впевненістю сказати, що джинси підходять під будь-які життєві випадки. Їх ми одягаємо на роботу, зустрічі, побачення чи прогулянки з друзями. Вони є незмінним елементом гардероба, які вважається базою та ніколи не виходять з моди.

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Варіанти носіння джинсів є просто безмежні. Пропонуємо вашій увазі стильні варіанти носіння джинсів не лише в базовому блакитному кольорі, але й у цікавому сірому кольорі та темно-синьому.

Монохромний образ

Інстаграм-модниця створила монохромний образ на основі широких сірих джинсів та вкороченого сірого светра. На початку весни ще буде доволі прохолодно, тож не варто цей елемент гардероба одразу відкладати. Джинси модниця поєднала з кремовими біркенштоками та сумкою Gucci.

Cорочка + джинси

Підберіть до блакитних джинсів сорочку такого ж кольору. Зверху одягніть шкіряну куртку оверсайз, а для елегантності довершіть look босоніжками на підборах та сонцезахисними окулярами.

Ефектний кардиган + джинси

Вирізи в цьому році такі ж популярні, як в попередні сезони. Тому можете робити ставку на цікаві кардигани чи логсліви, які підкреслять вашу жіночність. Довершуйте вироби з вирізами класичними джинсами.

Денімовий total look

Іспанська модниця приміряла на собі хіт весни 2023 – денімовий total look. Саме поєднання куртки з джинсами є актуальним в цьому сезоні, як ніколи. Розбавляйте образ яскравою в'язаною сумкою.

Яскравий светр + джинси

Французька інфлюенсерка Жюлі Феррері додає особливої родзинки своєму образу завдяки помаранчевому светрі. Свій look дівчина доповнює темно-синіми джинсами кльош та кремовими туфлями.

Шкіряна куртка + джинси

Француженка повертає в цьому сезоні моду на хустки, які обв’язуються навколо шиї. Вона доповнює білу базову футболку класичними джинсами та одягає чорну шкіряну куртку. Поєднання джинсів зі шкірянкою – це класика, яка немає терміну.