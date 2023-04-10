Найцікавіші джинси на весну 2023: що радять одягати світові модниці

Жіночі джинси займають лідируюче місце в нашому гардеробі. Здається, ми б могли обмежитися лише базовими моделями, втім дизайнери презентують настільки стильні та цікаві джинси, що їх неможливо обійти увагою.

Незалежно від пори року наша одержимість джинсами очевидна, пише 24 канал. Любов до джинсової тканини цього року дійшла до піку. В моді джинсові спідниці різних довжин, джинсові куртки і сорочки, сукні, сарафани, кросівки та навіть сумки.

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Та попри це все різноманіття, ми все одно намагаємося додати ще більше моделей джинсів у свій гардероб. І це зовсім не дивно, оскільки ефектних та стильних джинсів є дуже багато, тож радимо придивитися до цікавих варіантів, які вам мають сподобатися

З розрізами

Порвані джинси давно вже вийшли з моди, вони виглядають неестетично та вульгарно. Втім їх не варто плутати з широкими джинсами з розрізами на колінах. Такий фасон вже полюбили відомі модниці та радо поєднують з улюбленими світшотами та бомберами.



Цікаві джинси на весняний сезон / Фото з Pinterest



Цікаві джинси на весняний сезон / Фото з Pinterest

Печворк

Джинси у стилі печворк – цікавий варіант для внесення різноманіття у свої образи. Виглядають такі джинси достатньо самобутньо, тож вам варто додати лише базовий верх – футболку, лонгслів чи светр.



Цікаві джинси на весняний сезон / Фото з Instagram



Цікаві джинси на весняний сезон / Фото з Instagram

Асиметричний пояс

Такі джинси не відрізняються особливою родзинкою нічим, окрім свого асиметричного поясу. Це можуть бути базові джинси в блакитному кольорі, які ідеально поєднаються не лише з кросівками, але й з туфлями на підборах.



Цікаві джинси на весняний сезон / Фото з Pinterest



Цікаві джинси на весняний сезон / Фото з Pinterest