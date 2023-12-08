Модні пуховики на зимовий сезон: добірка актуальних прикладів

Взимку ми маємо широкий вибір верхнього одягу – утеплені пальта, дублянки, шуби чи пуховики. Останній варіант є найактуальнішим та й варіантів є безліч – довгі, короткі, оверсайз, стьобані та в будь-яких кольорах. Пуховик – невід’ємний елемент зимового гардероба, тому розповідаємо про модні фасони.

Ми звикли, що пуховик – це варіант верхнього одягу для повсякденних образів, однак його можна стилізувати для вечірніх аутфітів. Головне, що вам треба, це підібрати пуховик, який буде мати гарний вигляд із взуттям на плоскому ходу т підборах.

Читайте також Тренд зими – вінтажні шуби: найкраща добірка верхнього одягу

Універсальний та практичний пуховик стане ідеальною річчю для зимового сезону. Довгий виріб не дасть вам змерзнути зранку чи ввечері, коли стовпчик термометра особливо різко опускається.

Мрієте щодня вражати стильними образами? З Obnova це просто! Мережа зібрала в одному місці одяг, взуття та аксесуари від найвідоміших брендів зі всього світу та постійно оновлює асортимент, враховуючи сьогоднішні тренди.

Чимало брендів представили свої пуховики на подіумах. Marni пропонує базову чорну куртку, з м’яким і великим коміром. Zimmermann представили образ, де головним героєм є блискучий і елегантний пуховик кольору слонової кістки.

Цей відтінок стане головним у 2024 році. Щоб не помилитися з вибором довгого пуховика, розповідаємо про актуальні моделі цього сезону.

Чорний пуховик прямого крою

Пуховик в чорному кольорі є найактуальнішим. Він легко впишеться у денний чи вечірній образ. Для тих, хто люблять чорні монохромні образи – це ідеальний варіант.



Модні пуховики на зиму / Фото Pinterest

Пуховик-халат

Тенденція на пуховики-халати прийшла до нас з подіумів сезону осінь-зима 2023/2024. Тепер у моді довгі пуховики, які за фасоном нагадують халати. Такий верхній одяг зможе ідеально довершити вечірній образ.



Модні пуховики на зиму / Фото Pinterest

Пуховик у класичних відтінках

Якщо хочете обрати класичний колір пуховика, але не чорний – робіть ставку на коричневий, молочний, бежевий чи оливковий відтінок.



Модні пуховики на зиму / Фото Pinterest

Яскравий пуховик

Взимку на тлі білого снігу яскраві пуховики виглядають дуже красиво. Обирайте для себе рожевий чи червоний колір, або трендовий металік.



Модні пуховики на зиму / Фото Pinterest