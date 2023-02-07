Як правильно поєднувати коричневий та зелений колір: неймовірні образи

Коричневий – це чудовий колір для базового гардероба. Він ідеально підходить для щоденних виходів. Окрім того, в цих кольорах є чимало речей у вигляді суконь, спідниць та штанних костюмів. Як поєднати цей елегантний колір із зеленим – читайте в матеріалі.

Шоколадний – благородний відтінок, який наповнений глибиною, привертає увагу оточуючих та заспокоює. Дехто вважає темно-коричневим занадто строгим кольором, втім якщо ви приміряєте його, то доведете свій смак в одязі. Він не настільки строгий, як чорний, тож володіє певною простотою та водночас розкішшю.

Читайте також Антитренди зими: 3 речі, від яких варто відмовитися

У світі моди існує безліч поєднань коричневого з різними кольорами. До прикладу, розглянемо як виглядатиме коричневий із зеленим. Останній колір є досить трендовим та прикрашатиме багато речей в новому сезоні. Та варто сказати, що поєднання коричневого і зеленого не є найпростішим.

Найкраще поєднується коричневий монохромний образ із зеленою сумкою. Якщо маєте зелену сукню, тоді краще обрати коричневе взуття чи сумку.

Особливо вдалим буде поєднання коричневого кольору з темно-зеленим, оливковим та смарагдовим кольором.

Українська стилістка, яка веде свій блог в інстаграмі anna.le.nova зібрала кілька поєднань, якими ви можете надихнутися, щоб застилізувати коричневий та зелений колір.

Ці кольори поєднували у своїх образах Розі Гантінгтон-Вайтлі, Джессіка Альба, Ельза Госк, Олівія Калпо та багато інших.



Стильне поєднання коричневого та зеленого / Фото з Instagram



Стильне поєднання коричневого та зеленого / Фото з Instagram



Стильне поєднання коричневого та зеленого / Фото з Instagram

Стильне поєднання коричневого та зеленого / Фото з Instagram



Стильне поєднання коричневого та зеленого / Фото з Instagram



Стильне поєднання коричневого та зеленого / Фото з Instagram