Сумка Vela від Etro – улюблений аксесуар інфлюенсерів: як вона виглядає

Все частіше в мережі можна помітити сумку Vela від бренду Etro. Інфлюенсерів підкупили класичні кольори та мінімалістична модель. Якщо вам не дуже імпонують кольорові сумки, навіяні нульовими, то ця модель ідеально підходить під базовий образ.

Здається, такої базової сумки не вистачало вже дуже довгий період, пише 24 канал. Це перша модель, яку креативний директор Марко де Вінченцо розробив для бренду Etro.

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Сумка відрізняється з-поміж інших чітким силуетом та контурами. Сумка з V-подібним замком та гнучкою застібкою-блискавкою прикрашена вигравіруваним логотипом Etro на одній стороні ланцюжка та зображенням Пегаса на іншій, розробленим з використанням тієї ж техніки, яка використовується для карбування монет.

Аксесуар має знімний плечовий ремінь. Вона виготовлена з телячої шкіри та представлена в класичній палітрі – чорному, білому та коричневому кольорі. На сайті бренду сумка коштує майже 100 тисяч гривень.

Для зйомки рекламної кампанії запросили італійську супермодель Бянку Балті. Здобувши популярність на початку нульових, гламурна чарівність Балті привела її до обкладинок Vogue, Harper's Bazaar і W Magazine, а також до рекламних кампаній для Christian Dior, Missoni та Thierry Mugler.



Vela від Etro – базова сумка на 2023 рік / Фото з Pinterest

Для бренду модель знялася оголеною, прикривши тіло чорною сумкою від Etro. Таку сумку у своїй колекції має шведка Ельза Госк, німкеня Кароліна Даур та багато інших стрітстайл-зірок.



Vela від Etro – базова сумка на 2023 рік / Фото з Pinterest



Vela від Etro – базова сумка на 2023 рік / Фото з Pinterest



Vela від Etro – базова сумка на 2023 рік / Фото з Pinterest



Vela від Etro – базова сумка на 2023 рік / Фото з Pinterest



Vela від Etro – базова сумка на 2023 рік / Фото з Pinterest



Vela від Etro – базова сумка на 2023 рік / Фото з Pinterest



Vela від Etro – базова сумка на 2023 рік / Фото з Pinterest