Капсульний гардероб у стилі Old Money: 14 речей, які вам варто придбати влітку
Джерело:інстаграм Pump Your Style
Щоб полегшити собі життя з образами, вам варто придбати вбрання з капсульного гардероба. Це є кістяк базових речей, з якими виз можете скласти безліч стильних аутфітів.
Базовий гардероб – це певна кількість одягу, взуття та аксесуарів, які складають капсулу залежно від сезону. Це вбрання має бути універсальним, зручним та легко комбінуватися між собою.
Цікаво 5 інстаграм-модниць, які одягаються у стилі Old Money: вражаюча добірка
Для того, щоб вдало скомпонувати капсулу, визначіть свій стиль. Якщо ви ходете щодня в офіс, а ввечері виділяєте час на прогулянку з друзями, вам чудово підійде класичне вбрання у нейтральних тонах.
За допомоги мінімум речей ви створите максимум образів і більше не будете стояти перед шафою в роздумах, що ж вам одягнути.
Капсульний літній гардероб – це добірка «рятівного» вбрання на всі випадки життя. Цього сезону в моді образи у стилі Old Money, тож якщо вам подобається естетика «тихої розкоші», то придивіться до капсули, з якої можна створити понад 50 образів.
14 речей у стилі Old Money
– джинси;
– штани;
– шорти;
– 2 сорочки;
– 2 футболки;
– 2 жилети;
– майка;
– сукня;
– блейзер;
– кардиган;
– жакет.
В аксесуарну групу ввійшли 3 пари взуття, 3 сумки, 1 ремінь, 2 пари сережок та 1 браслет.
Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram
Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram
Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram
Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram
Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram
Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram
Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram
Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram
Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram