Капсульний гардероб у стилі Old Money: 14 речей, які вам варто придбати влітку

Щоб полегшити собі життя з образами, вам варто придбати вбрання з капсульного гардероба. Це є кістяк базових речей, з якими виз можете скласти безліч стильних аутфітів.

Базовий гардероб – це певна кількість одягу, взуття та аксесуарів, які складають капсулу залежно від сезону. Це вбрання має бути універсальним, зручним та легко комбінуватися між собою.

Цікаво 5 інстаграм-модниць, які одягаються у стилі Old Money: вражаюча добірка

Для того, щоб вдало скомпонувати капсулу, визначіть свій стиль. Якщо ви ходете щодня в офіс, а ввечері виділяєте час на прогулянку з друзями, вам чудово підійде класичне вбрання у нейтральних тонах.

За допомоги мінімум речей ви створите максимум образів і більше не будете стояти перед шафою в роздумах, що ж вам одягнути.

Капсульний літній гардероб – це добірка «рятівного» вбрання на всі випадки життя. Цього сезону в моді образи у стилі Old Money, тож якщо вам подобається естетика «тихої розкоші», то придивіться до капсули, з якої можна створити понад 50 образів.

14 речей у стилі Old Money

– джинси;

– штани;

– шорти;

– 2 сорочки;

– 2 футболки;

– 2 жилети;

– майка;

– сукня;

– блейзер;

– кардиган;

– жакет.

В аксесуарну групу ввійшли 3 пари взуття, 3 сумки, 1 ремінь, 2 пари сережок та 1 браслет.



Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram



Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram



Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram



Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram



Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram



Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram



Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram



Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram



Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram



Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram