Капсульний гардероб у стилі Old Money: 14 речей, які вам варто придбати влітку

6 липня 2023, 14:29
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Джерело:

інстаграм Pump Your Style

Щоб полегшити собі життя з образами, вам варто придбати вбрання з капсульного гардероба. Це є кістяк базових речей, з якими виз можете скласти безліч стильних аутфітів.

Базовий гардероб – це певна кількість одягу, взуття та аксесуарів, які складають капсулу залежно від сезону. Це вбрання має бути універсальним, зручним та легко комбінуватися між собою.

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Для того, щоб вдало скомпонувати капсулу, визначіть свій стиль. Якщо ви ходете щодня в офіс, а ввечері виділяєте час на прогулянку з друзями, вам чудово підійде класичне вбрання у нейтральних тонах.

За допомоги мінімум речей ви створите максимум образів і більше не будете стояти перед шафою в роздумах, що ж вам одягнути.

Капсульний літній гардероб – це добірка «рятівного» вбрання на всі випадки життя. Цього сезону в моді образи у стилі Old Money, тож якщо вам подобається естетика «тихої розкоші», то придивіться до капсули, з якої можна створити понад 50 образів.

14 речей у стилі Old Money

 – джинси;
 – штани;
 – шорти;
 – 2 сорочки;
 – 2 футболки;
 – 2 жилети;
 – майка;
 – сукня;
 – блейзер;
 – кардиган;
 – жакет.

В аксесуарну групу ввійшли 3 пари взуття, 3 сумки, 1 ремінь, 2 пари сережок та 1 браслет.


Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram


Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram


Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram


Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram


Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram


Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram


Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram


Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram


Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram


Капсульний гардероб у стилі Old Money / Фото з Instagram

Автор: Юлія Турелик