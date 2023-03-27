Старомодні речі, які повернулися в моду у 2023 році: цікава добірка

Старомодні речі, як лісова пожежа, цього року проникла всюди. 2023 рік можна впевнено назвати періодом грандіозних повернень. Кілька старомодних речей здійснили свій камбек та зайняли провідні ролі серед трендів.

Кожного сезону ми зустрічаємо на подіумі нові тенденції, які потім заповнюють полиці наших шаф. Відносно нещодавно в моді ще були джинси skinny, а зараз моду заполонили штани карго.

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Втім зараз у моду повернулися речі ще з давніших часів. Вони модернізували їх та додали сучасних деталей. За останні роки в моду повернулися вкорочені топи, широкі джинси, сумки-багети, низька талія та мікроспідниця. Популярними стали речі, які були в моді у 2000-х та 2010-х роках. Що повернеться в моду у 2023 році – дивіться далі.

Фентезійні колготки

Такі колготки стануть цікавим доповненням до наших спідниць та суконь у 2023 році. Серед колготок переважають квіткові мотиви, візерунки, логотипи тощо.



Старомодні речі, які повернулися в моду / Фото з Instagram @mimiarr

Спідниця максі

Довжина максі у спідницях є мастхевом цього року. Модниці найчастіше обирають джинсову, шкіряну, шовкову чи трикотажну спідницю.



Старомодні речі, які повернулися в моду / Фото з Instagram @clairerose

Сумка карго

Сумки з кишенями повертаються до нас з 90-х та 2000-х років. Тоді одним із найгарячіших трендів сезону була сумка карго з деніму. Такі сумки знайдуть гідне місце у ваших гардеробах.



Старомодні речі, які повернулися в моду / Фото з Instagram @carla_ginola