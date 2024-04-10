Антитрендові аксесуари 2024 року: від чого остаточно треба відмовитися

Аксесуари відіграють важливу роль в нашому гардеробі, оскільки здатні вдало доповнити образ. Вони не змінюються так кардинально щосезону, як вбрання, але є певні елементи, які вже давно віджили своє.

Ті прикраси та аксесуари, які стали антитрендом, здатні швидко зіпсувати ваш образ, пише Fashion 24. Навіть, якщо ви склали красивий образ, старомодні аксесуари зведуть всі ваші старання нанівець та й загалом зроблять вигляд дешевим.

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У таким випадку краще відмовитися від таких аксесуарів на користь базових аксесуарів, які завжди є актуальними та не виходять з моди.

Масивний обруч

Об’ємні обручі в замшевій чи атласній тканині були популярними багато рокі тому. Зараз їх практично ніхто не одягає, тому постарайтеся оминати такі обручі, особливо у яскравих кольорах.



Антитрендові аксесуари / Фото Pinterest

Тонкий хвилястий обруч

Понад 10 років тому, а то й більше, у моді були мінімалістичні хвилясті тонкі обручі, але й ті вже давно стали абсолютним антитрендом. Якщо ви бачите десь ці обручі в продажі – не купляйте, бо вони здатні лише зіпсувати ваш look.



Антитрендові аксесуари / Фото Pinterest

Кілька ланцюжків на шиї

Часом можна помітити, як на шию дівчата одягають кілька масивних золотих чи срібних ланцюжків. Виглядає це не зовсім привабливо, а то й взагалі старомодно, тому запам’ятайте, що одягати варто лише один ланцюжо з кулоном.



Антитрендові аксесуари / Фото Pinterest

Обручі спробуйте замінити пов’язкою, яка ще досі залишається актуальною, а от замість кількох ланцюжків краще зробіть ставку на одну річ, яка буде красиво доповнювати ваш look.