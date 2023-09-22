Який вигляд має наймодніша спідниця осені: вишукані образи

Спідниця олівець – вбрання з найбільшою історією. Ця спідниця є головною героїнею усіх офісних образів впродовж століть. Ця річ тріумфільно повертається в моду цього сезону.

Помилково вважається, що спідниця-олівець обмежує свободу рухів, втім це зовсім не так. Крій спідниці вважається вічним і таким, що не виходить з моди. До того ж, така спідниця чудово демонструє жіночність.

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Це вбрання вже давно перестало бути виключно формальним варіантом, тож модниці тепер одягають спідницю і для вечірніх, і для денних прогулянок.

Бренд Versace випустив на подіум Джіджі Хадід у неймовірно елегантній комбінації. Модель дефілювала в чорній спідниці та чорному приталеному блейзері, а її образ доповнювали шкіряні рукавиці та взуття на підборах.



Спідниця-олівець – тренд осені / Фото Vogue

Saint Laurent розбавили чорний аутфіт з жакета і спідниці білою блузою та довершили look чорними колготками та класичними туфлями-човниками.



Спідниця-олівець – тренд осені / Фото Vogue

Prada зробили ставку на трендову довжину максі, яка красиво підкреслює жіночність. Міучча Прада поєднала спідницю з бомбером, довівши, що ця річ може випромінювати міські нотки.



Спідниця-олівець – тренд осені / Фото Vogue

Не забувайте і про шкіру, яка цього сезону знову популярні. Proenza Schouler стилізували спідницю-олівець зі светром та чоботами-трубами.



Спідниця-олівець – тренд осені / Фото Vogue

А от Chanel створив total look з вінілового матеріалу, довершивши спідницю жакетом і чоботами, а чорний аутфіт розбавили червоною сумкою, колір якої є найпопулярнішим цієї весни.



Спідниця-олівець – тренд осені / Фото Vogue