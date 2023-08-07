Спідниця-сітка в літніх образах: як її носять fashion-блогери

Навіть попри те, що fashion-пабліки рясніють новинами про тренди осені, не варто забувати про те, що у нас ще є майже цілий місяць літа, а це означає, що прощатися з гардеробом на спекотну пору року ще не варто.

Спідниця-сітка є однією з найулюбленіших речей закордонних інфлюенсерів. Ажурна спідниця в техніці кроше – делікатний елемент капсульного літнього гардероба. Вона чудово поєднується з купальниками на пляжі та з короткими топами для вечірніх виходів.

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У моді спідниці, які нагадують павутину чи рибальську сітку. Попри те, що тенденція на такі спідниці більше асоціюється з курортними образами, все ж таки деякі модниці застосовують її і для міського життя.

Що цікаво, якщо влітку ми доповнюємо такі спідниці топами чи базовими майками з футболкою, то вже восени ми можемо одягати світшоти та поєднувати образ кросівками чи кедами.



Стильні образи зі спідницею-сіткою / Фото з Vogue

Для стильного образу поєднуйте спідницю з головним убором – косинкою, панамою чи солом’яним капелюхом. А якщо захочете додати своєму аутфіту особливої родзинки – обирайте чоботи-козаки, на прикладі німецької інфлюенсерки Леоні Ганне.



Стильні образи зі спідницею-сіткою / Фото з Vogue



Стильні образи зі спідницею-сіткою / Фото з Vogue



Стильні образи зі спідницею-сіткою / Фото з Vogue



Стильні образи зі спідницею-сіткою / Фото з Instagram