Стильні спідниці на осінь 2023: натхненна добірка для модниць

Спідниці восени також є актуальними, тож їх неможливо оминути увагою. Цього сезону в моді буде чимало спідниць, тож радимо вам обрати для себе цікаву модель з добірки.

Спідниці – незамінна складова наших образів. Ми одягаємо їх рідше, ніж джинси чи штани, але без них обійтися у своїх образах важко. Влітку ми робили ставку на короткі та повітряні спідниці, а вже восени варто свою увагу зосередити на спідницях зі шкіри, з розрізами, плісе та деніму.

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Спідниця-колона

У наших гардеробах з’явиться модель спідниці з 90-х років. Це спідниця-колона, яка схожа на спідницю-олівець в довжині максі.



Трендові спідниці осені 2023 / Фото Elle

Спідниця з деніму

Джинсова спідниця – це найуніверсальніша та найпрактичніша річ, яка підходить до будь-якого вбрання та взуття. Поєднуйте джинсову спідницю з базовими майками, сорочками, топами і піджаками. Це найкращі речі для створення осінніх образів.



Трендові спідниці осені 2023 / Фото Elle

Спідниця А-силуету

Довжина міні втратила свої позиції ще на початку весни, коли на заміну їй прийшли спідниці міді та максі. У нових колекціях найвідоміших світових брендів можна було побачити повернення знакової моделі — розкльошеної спідниці А-силуета довжини міді.

Ці спідниці натхненні модою 1950-х років. На подіумах їх представили бренди Bottega Veneta, Prada, Dior. Поєднуйте такі спідниці з високими чоботами, туфлями на підборах та балетками.



Трендові спідниці осені 2023 / Фото Elle

Костюмна спідниця

Для нового сезону бренди представили вбрання, що відсилаються до корпоративного стилю притаманного модним 90-м та нульовим рокам. Міксуйте костюмні ділові спідниці з жакетами або ж блузами чи сорочками.



Трендові спідниці осені 2023 / Фото Elle

Плісе

Спідниці-плісе стали своєрідною класикою, яка не втрачає своєї актуальності. Міксуйте її з будь-яким верхом чи низом у своєму гардеробі.



Трендові спідниці осені 2023 / Фото Elle

Шкіряна спідниця

Якщо влітку зірки стрітстайлу обожнювали денім, то вже восени на модну арену повернеться шкіра. Такі спідниці чудово вписуються в осінній гардероб. Поєднуйте їх з теплими светрами, джемперами та кардиганами.



Трендові спідниці осені 2023 / Фото Elle