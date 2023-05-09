Як виглядають трендові спідниці літа: цікаві образи для прогулянок

Справжнє літнє тепло вже от-от настане, а це означає, що час придбати спідниці, з якими ми будемо створювати цікаві стилістичні образи влітку.

Цього року дизайнери представили чималий вибір спідниць, пише 24 канал. Всі ми вже знаємо про трендові джинсові спідниці та мініспідниці з плісируванням, а тепер розглянемо інші фасони, які є не менш актуальними.

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Навіть, якщо у вашому гардеробі вже є спідниці, це не завадить додати ще одну одиницю, яка стане окрасою до вашого аутфіту. Та й гріх не придбати цього літа спідниці з нашої добірки, адже вони просто надзвичайні.

Представлені дизайнерами спідниці підійдуть для сміливих модниць, які не бояться створювати розкішні образи, які привертатимуть увагу оточуючих.

Не обмежуйте себе у спідницях цього сезону, додайте до свого образу трішки святковості та елегантності. Обрати цікаву модель для ваших аутфітів вам допоможе добірка актуальних спідниць, які вже носять провідні фешіоністи.

Максі

Трендсеттерки вже нам довели, що найкращою спідницею цього сезону є максі. Її легко інтегрувати в гардероб та носити з будь-яким верхом – футболкою, майкою, лонгслівом, сорочкою та жакетом, а також із взуттям, яке ви найбільше любите – лоферами, кросівками чи босоніжками.



Модні спідниці на літо 2023 / Фото з Pinterest



Модні спідниці на літо 2023 / Фото з Pinterest

На низькій посадці

Ретро-тренд на спідниці з низькою посадкою вже завоював любов у зірок стрітстайлу. Такі спідниці повинні бути нижче колін, а то і зовсім розміру максі.



Модні спідниці на літо 2023 / Фото з Pinterest



Модні спідниці на літо 2023 / Фото з Pinterest



Модні спідниці на літо 2023 / Фото з Pinterest

Хвіст русалки

Серед актуальних спідниць на літо опинилася "естетика русалок" – mermaidcore, для якої характерні спідниці, що нагадують хвіст русалки.



Модні спідниці на літо 2023 / Фото з Pinterest



Модні спідниці на літо 2023 / Фото з Pinterest



Модні спідниці на літо 2023 / Фото з Pinterest



Модні спідниці на літо 2023 / Фото з Pinterest