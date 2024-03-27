Найкрасивіші спідниці 2024 року, від яких неможливо відвести погляд: чарівна добірка

З приходом весни, стильні спідниці виходять на перший план, тож ми радо застосовуємо їх у своїх образах. У пошукових запитах вже росте запит, яку ж спідницю придбати на весняний сезон, тому розповімо про найкрасивіші варіанти, в які ви точно закохаєтеся.

Цього року дизайнери представили розкішні спідниці та радять носити сміливі варіанти – від червоного відтінку до замшевих спідниць максі та карго.

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Найкрасивіші спідниці весни

Спідниці у весняно-літньому сезоні набули нового прочитання. Вони перебувають на піку популярності та є актуальними чи не у всіх проявах. Тож, якщо ви готові трохи змінити свій стиль та замість базових джинсів, приміряти щось святкове й ефектне – дивіться на добірку найпопулярніших виробів на 2024 рік.

Червоний

Сміливо додавайте у свій гардероб відтінки червоного. Атласна спідниця ефектно поєднається з шовковою блузою чи навіть базовою футболкою в літню пору.



Розкішні спідниці на весняно-літній період / Фото Vogue

Рюші

Креативний директор бренду Loewe Джонатан Андерсон презентував на показі чимало спідниць з рюшами. Вони універсальні, тож їх можна обирати для денних чи вечірніх прогулянок.



Елегантні спідниці на весняно-літній період / Фото Vogue

Замша

Дизайнери представили чимало різноманітних спідниці із замші, тому стилізуйте її з кроп-топами, сорочками чи жакетами.



Ефектні спідниці на весняно-літній період / Фото Vogue

Шкіра

Вже кілька сезонів поспіль шкіра не сходить з модних радарів, тож обов’язково додайте шкіряну спідницю до свого гардероба.



Красиві спідниці на весняно-літній період / Фото Vogue

Спідниця-олівець

Така спідниця – ідеальна основа для модного образу. Тому обирайте для себе виріб до колін та поєднуйте з чорними туфлями та шкіряною курткою.



Модні спідниці на весняно-літній період / Фото Vogue

Карго

На певний час штани та спідниці в естетиці карго трохи притихли, але з початком весни мода на цю річ знову набирає популярності. Обирайте для себе сучасний чи вінтажний стиль з великими кишенями.



Стильні спідниці на весняно-літній період / Фото Vogue

Як показують колекції дизайнерів, вибір спідниць є чималим, тож вам точно вдасться віднайти щось для себе. Спідниці вдало можуть поєднуватися з балетками, лоферами чи кросівками, якщо треба створити повсякденний look. А от для образів вихідного дня підбирайте босоніжки чи туфлі на підборах.