Окуляри на літо 2024: як виглядають трендові аксесуари
Джерело:Vogue
У 2024 році в моді будуть сонцезахисні окуляри, які відрізнятимуться цікавим кольором, формою та силуетом. До головних прикмет належать тоновані лінзи та яскраві оправи.
Сонцезахисні окуляри не лише захищають від променів, але й додають нашому образу особливої родзинки. Окуляри підкреслюють образ та надають йому довершеності.
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Цього року модницям буде з чого вибрати, оскільки добірка трендових окулярів пропонує цікаві варіанти, які сподобаються кожній модниці.
Віддзеркалення
Сонцезахисні дзеркальні окуляри з’явилися ще у 1930-х роках. Тоді їх створили для того, щоб мінімізувати вплив ультрафіолетових променів в очі. Майже 100 років потому такі окуляри не втратили свого вигляду.
Трендові окуляри на літо 2024 / Фото Vogue
Круглі
Окуляри в округлій формі – це завжди виграшна ідея. Такий аксесуар майже не вимагає зусиль для стилізації та створює гарний контраст, якщо у вашому образі присутні різкі лінії.
Стильні окуляри на літо 2024 / Фото Vogue
Яскраві
Додайте до колекції окулярів ефектні оправи та кольорові лінзи. Вони стануть вдалим акцентом в образі зі спокійних відтінків.
Модні окуляри на літо 2024 / Фото Vogue
Біла оправа
Окуляри з білою оправою – це позачасова інвестиція. Носити їх можна з будь-яким вбранням – від монохромного білого до яскравого.
Актуальні окуляри на літо 2024 / Фото Vogue
Авіатори
Ця модель окулярів закохала нас в себе ще в 1950-х роках. Авіатори досі залишаються в моді. Додавайте їх у свій гардероб і точно не прогадаєте, бо вони будуть актуальними ще тривалий період.
Трендові окуляри на літо 2024 / Фото Vogue
Підібрати окуляри – справа непроста, оскільки треба враховувати й те, наскільки вони підійдуть певному типу зовнішності та наскільки є актуальними тенденція на них у світі моди. Обираючи аксесуари на літо, особливу увагу зверніть саме на ці 5 варіантів представлених вище.