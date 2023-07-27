Все частіше дівчата шукають універсальні рішення для своїх образів, обираючи не лише вбрання, яке довго прослужить, але й аксесуари. Важливо, аби вони мали актуальний вигляд та були функціональними максимально тривалий період.

Цікаво Стоп, перестаньте їх купувати: антитрендове взуття на літо

Дизайнери цього року змусили по-особливому звернути увагу на сумки з рафії та солом’яні вироби. Інфлюенсери у 2023 році згадали, як ці сумки любила Одрі Гепберн та почали використовувати її не лише у пляжних образах, але й міських.

Носіть солом’яні сумки з сукнями-комбінаціями, з лляними сукнями, з сукнями в стилі кроше, з жилетками і шортами, зі штанами палаццо, вільними сорочками в білому та блакитному кольорі.

Довершуйте такі сумки цікавими головними уборами – косиками, капелюхами чи панамами. Довершуйте аутфіти сандалями, шльопанцями, в’єтнамками, босоніжками чи кросівками.



Трендові солом'яні сумки 2023 / Фото з Elle



Трендові солом'яні сумки 2023 / Фото з Elle



Трендові солом'яні сумки 2023 / Фото з Elle



Трендові солом'яні сумки 2023 / Фото з Elle



Трендові солом'яні сумки 2023 / Фото з Elle



Трендові солом'яні сумки 2023 / Фото з Elle



Трендові солом'яні сумки 2023 / Фото з Elle



Трендові солом'яні сумки 2023 / Фото з Elle