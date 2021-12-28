Снігова королева: Катя Осадча здивувала ефектним образом у білосніжному костюмі та капелюсі

Популярна українська телеведуча Катя Осадча завітала зі "Світським життям" на прем’єру мюзиклу "Нова Снігова Королева". Знаменитість обрала для такої події чарівний білосніжний аутфіт.

Катя Осадча є справжньою поціновувачкою вбрання від українських дизайнерів. На зйомках в Україні чи у відрядженнях телеведуча завжди з’являється у розкішних елементах гардеробу від наших брендів.

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На прем’єру мюзиклу "Нова Снігова Королева" Катя Осадча обрала розкішне вбрання в білому кольорі.

Образ Каті Осадчої

38-річна зірка телеекранів приміряла білосніжний костюм з нової колекції від бренду OLYA MAK. Катя приміряла білий топ, одягнувши звершу жакет з шовкової костюмної тканини на брендованій підкладці. Ефектний виріб із застібкою на поясі коштує майже 9 тисяч гривень.

Костюм доповнили широкі штани-палаццо за 4 тисячі гривень та білосніжні рукавиці за 3 тисячі гривень.

Як завжди, свій образ Катя Осадча доповнила білосніжним капелюхом від українського бренду «Капелюх». Телеведуча розпустила волосся та довершила look насиченим темно-синім макіяжем на повіках.



Розкішний образ Каті Осадчої / Фото з інстаграму