Катя Осадчая является настоящей ценительницей нарядов от украинских дизайнеров. На съемках в Украине или в командировках телеведущая всегда появляется в роскошных элементах гардероба от наших брендов.

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На премьеру мюзикла "Новая Снежная Королева" Катя Осадчая выбрала роскошный наряд в белом цвете.

Образ Кати Осадчей

38-летняя звезда телеэкранов примерила белоснежный костюм из новой коллекции от бренда OLYA MAK. Катя примерила белый топ, надев сверху жакет из шелковой костюмной ткани на брендированной подкладке. Эффектное изделие с застежкой на поясе стоит почти 9 тысяч гривен.

Костюм дополнили широкие брюки-палаццо за 4 тысячи гривен и белоснежные рукавицы за 3 тысячи гривен.

Как всегда, свой образ Катя Осадчая дополнила белоснежной шляпой от украинского бренда «Капелюх». Телеведущая распустила волосы и довершила look насыщенным темно-синим макияжем на веках.



Роскошный образ Кати Осадчей / Фото из инстаграма