20-річна киянка, яка стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор в Токіо, любить стильно одягатися. Дівчина часто приміряє люксові бренди та демонструє цікаві поєднання.

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Стильний look Дарії Білодід

Білявка постала перед камерою у затишному зимовому светрі з косами. Спортсменка одягнула виріб у стилі коров’ячого принта. Молочний светр доповнювали коричневі цятки.

На низ Дарія одягнула чорні штани скінні, які доповнила високими чоботами на тракторній підошві. Зимовий аутфіт зірка довершила молочною вельветовою курткою та бежевою шапкою біні. На деяких світлинах look знаменитості доповнювали чорні сонцезахисні окуляри.

Дарія любить сумки від преміальних брендів, тож довершила аутфіт чорною сумкою Prada Cleo, яка коштує 54 тисячі гривень.

"Вперше, за довгий час взимку мені захотілося відпочити в зимовому місці, а не в теплих краях. Я б і на лижах покаталася, але професійний спорт зобов'язує берегти себе. За 4 дні встигла побувати в чотирьох різних містах: Женева, Монтре, Лозанна і Ле Діабльре. Найбільше вразив Монтре, надзвичайно красиве місто", – написала Дарія в дописі.



Зимовий аутфіт Дарії Білодід / Фото з інстаграму



Зимовий аутфіт Дарії Білодід / Фото з інстаграму



Зимовий аутфіт Дарії Білодід / Фото з інстаграму