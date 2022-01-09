Чого за 2021 рік Тіна Кароль лише не випустила. Вона представила хустинки на голову, кросівки, колготки, туфлі та постільну білизну. На початку 2022 року співачка потішила фанатів стильними худі.

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У період новорічно-різдвяних свят Тіна Кароль вирішила випустити в продаж колекцію худі і світшотів "Пряня". Коштує така річ 1300 гривень. Кожне худі має свій надпис – "Супер Пряня", "Інтровертна Пряня", "Красива Пряня".

Майже рік тому виконавиця представила нову пісню "Скандал", яка стала першим синглом її альбому. Нова робота артистки так сподобалася її прихильникам, що згодом з назвою пісні з’явилися капронові колготки, а тепер і худі.

На сторінці Tina Karol Shop зірка українського шоу-бізнесу позувала у жовтому світшоті з надписом "Скандальна пряня". Головними героями худі стали імбирні пряники – найпопулярніше печиво на європейських ярмарках.



Стильний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму

Зараз без імбирного пряника не обходиться жодне різдвяне свято. Цими смаколиками прикрашають ялинки, вітрини, а Тіна Кароль помістила їх на стильні худі. Придбати стильний елемент гардероба можна в жовтому, синьому, білому та зеленому кольорі.