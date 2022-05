У синьо-жовтому костюмі: Шерон Стоун підтримала Україну на Каннському кінофестивалі

Знаменита американська акторка Шерон Стоун підтримала Україну на Каннському кінофестивалі. Володарка нагород "Золотий глобус" та "Еммі" обрала для свістького виходу синій костюм з жовтою підкладкою на жакеті.

Каннський кінофестиваль цьогоріч рясніє синьо-жовтим вбранням. Зірки та знаменитості таким чином демонструють свою підтримку Україні, яка вже третій місяць чинить героїчний опір на своїй землі російським окупантам.

Головний герой серіалу "Гра в кальмара" Лі Чон Че, який зіграв Кі Хуна під номером 456, доповнив свій білосніжний піджак блакитно-жовтою хустиною, а британська кіноакторка Тільда Свінтон прийшла на червону доріжку у блакитній сукні. Зірка "Доктора Стренджа" та "Пам'яті" доповнила свій образ сумкою жовтого кольору. До відомих акторів приєдналася зірка фільму "Основний інстинкт" Шерон Стоун.

Шерон Стоун підтримує Україну

Британський Vogue зазначає, що Шерон Стоун вручили довічну гуманітарну нагороду Better World Fund 2022 року на знак визнання її благодійної діяльності. Зірка з’явилася перед камерами в синьому костюмі з жовтою підкладкою на жакеті, щоб продемонструвати таким чином свою підтримку Україні.

Знаменитість також одягнула атласну сорочку насиченого синього кольору та сині туфлі-човники. Коротке волосся акторка елегантно вклала.



Розкішний образ Шерон Стоун / Фото з телеграм-каналу Show must go on

Шерон Стоун символічно запалила свічку

Ще на початку квітня американська акторка символічно запалила блакитно-жовту свічку, щоб підтримати український народ та главу нашої держави.

Я запалюю цю свічку на честь українців і присвячую її президенту Зеленському та народу України, бо ми хочемо, щоб ви знали, що ми любимо вас. Нам дуже шкода, що гинуть люди, і ви у наших серцях,

– зазначила Стоун.

Світові знаменитості підтримують Україну