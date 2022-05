В сине-желтом костюме: Шэрон Стоун поддержала Украину на Каннском кинофестивале

Знаменитая американская актриса Шэрон Стоун поддержала Украину на Каннском кинофестивале. Обладательница наград "Золотой глобус" и "Эмми" выбрала для своего выхода синий костюм с желтой подкладкой на жакете.

Каннский кинофестиваль в этом году изобилует сине-желтыми нарядами. Звезды и знаменитости демонстрируют свою поддержку Украине, которая уже третий месяц оказывает героическое сопротивление на своей земле.

Главный герой сериала "Игра в кальмара" Ли Чон Че, сыгравший Ки Хуна под номером 456, дополнил свой белоснежный пиджак голубовато-желтым платком, а британская киноактриса Тильда Свинтон пришла на красную дорожку в голубом платье. Звезда Доктора Стренджа и Памяти дополнила свой образ сумкой желтого цвета. К известным актерам присоединилась звезда фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун.

Шэрон Стоун поддерживает Украину

Британский Vogue отмечает, что Шэрон Стоун вручили пожизненную гуманитарную награду Better World Fund 2022 в знак признания ее благотворительной деятельности. Звезда предстала перед камерами в синем костюме с желтой подкладкой на жакете, чтобы продемонстрировать таким образом свою поддержку Украине.

Знаменитость также надела атласную рубашку насыщенного синего цвета и синие туфли-лодочки. Короткие волосы актриса элегантно уложила.



Роскошный образ Шэрон Стоун / Фото с телеграмм-канала Show must go on

Шэрон Стоун символически зажгла свечу

Еще в начале апреля американская актриса символически зажгла голубовато-желтую свечу , чтобы поддержать украинский народ и главу нашего государства.

Я зажигаю эту свечу в честь украинцев и посвящаю ее президенту Зеленскому и народу Украины, потому что мы хотим, чтобы вы знали, что мы любим вас. Нам очень жаль, что гибнут люди, и вы в наших сердцах,

– отметила Стоун.

