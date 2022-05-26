В сине-желтом костюме: Шэрон Стоун поддержала Украину на Каннском кинофестивале
Знаменитая американская актриса Шэрон Стоун поддержала Украину на Каннском кинофестивале. Обладательница наград "Золотой глобус" и "Эмми" выбрала для своего выхода синий костюм с желтой подкладкой на жакете.
Каннский кинофестиваль в этом году изобилует сине-желтыми нарядами. Звезды и знаменитости демонстрируют свою поддержку Украине, которая уже третий месяц оказывает героическое сопротивление на своей земле.
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Главный герой сериала "Игра в кальмара" Ли Чон Че, сыгравший Ки Хуна под номером 456, дополнил свой белоснежный пиджак голубовато-желтым платком, а британская киноактриса Тильда Свинтон пришла на красную дорожку в голубом платье. Звезда Доктора Стренджа и Памяти дополнила свой образ сумкой желтого цвета. К известным актерам присоединилась звезда фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун.
Шэрон Стоун поддерживает Украину
Британский Vogue отмечает, что Шэрон Стоун вручили пожизненную гуманитарную награду Better World Fund 2022 в знак признания ее благотворительной деятельности. Звезда предстала перед камерами в синем костюме с желтой подкладкой на жакете, чтобы продемонстрировать таким образом свою поддержку Украине.
Знаменитость также надела атласную рубашку насыщенного синего цвета и синие туфли-лодочки. Короткие волосы актриса элегантно уложила.
Роскошный образ Шэрон Стоун / Фото с телеграмм-канала Show must go on
Шэрон Стоун символически зажгла свечу
Еще в начале апреля американская актриса символически зажгла голубовато-желтую свечу , чтобы поддержать украинский народ и главу нашего государства.
Я зажигаю эту свечу в честь украинцев и посвящаю ее президенту Зеленскому и народу Украины, потому что мы хотим, чтобы вы знали, что мы любим вас. Нам очень жаль, что гибнут люди, и вы в наших сердцах,
– отметила Стоун.
Мировые знаменитости поддерживают Украину
- Известная ведущая популярнейшего ток-шоу в США The Ellen DeGeneres Show и актриса Эллен Дедженерес пожертвовала 30 тысяч долларов для нужд украинцев.
- Британские музыканты Гарри Стайлс и Yungblud выступили с сине-желтыми флагами в разных уголках планеты – один на сольнике в Нью-Йорке, другой на концерте в Вене.
- Голливудский актер Ричард Гир продал свой раритетный автомобиль на автоаукционе за 31 750 долларов. Средства от продажи уникального автомобиля Jaguar XK8 1999 выпуска равномерно распределили между благотворительными фондами World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые предоставляют ресурсы пострадавшим от полномасштабного вторжения циничной России.