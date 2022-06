Синьо-жовті речі стали трендом 2022 року: як війна в Україні змінила світ моди – фотодобірка

У 2022 році вибір інституту Pantone раптово змінився на синьо-жовті кольори. З початком російсько-української війни всі почали масово підтримувати нашу країну та одягатися в речі, що відповідають кольорам національного прапора України.

Наприкінці 2021 року компанія Pantone обрала головним кольором року фіолетовий Very Peri. Втім через кілька місяців інститут зробив ставку на інші кольори та визнав "вільний" синій та "енергійний" жовтий – головними кольорами 2022 року.

Такий шалений сплеск на синьо-жовті кольори стався за жахливих обставин. Зранку 24 лютого Росія атакувала Україну та розпочала масштабне вторгнення. У той час у Мілані проходив Тиждень моди, тож всі інфлюенсери почали виходити на вулиці в синьо-жовтих образах на знак підтримки з Україною.



Скандинавська модниця Емілі Сіндлев з бойфрендом на Тижні моди

Чимало образів представила Леоні Ганне – німецька інфлюенсерка з багатомільйонною аудиторією в інстаграмі. Окрім неї, відомі знаменитості також демонстрували свою солідарність з українським народом.



Леоні Ганне в синьо-жовтому образі / Фото з інстаграму

Згодом Джорджо Армані присвятив показ Україні, представивши нову колекцію у повній тиші. Грузинський дизайнер Демна, який також став біженцем в час російсько-грузинської війни, також присвятив показ Україні. Він роздав кожному гостю футболки у синьо-жовтому кольорі, які одягнули Белла Хадід, Сальма Гаєк та багато інших.



Белла Хадід у синьо-жовтій футболці / Фото з інстаграму

Війна в Україні однозначно змінила ставлення людей до синьо-жовтих чи блакитно-жовтих речей. Це вже далеко не модні поєднання, а знак підтримки Україні. Тепер кожна знаменитість знає, у які кольори забарвлений прапор України.

Мода ніколи не була просто одягом. Вбрання – це завжди про те, що людина хоче транслювати соціуму. Саме тому всі українки та знаменитості зі всього світу одягають синьо-жовте вбрання, щоб показати всім, що вони проти війни в Україні та засуджують російську агресію.

Цьогоріч Каннський кінофестиваль ряснів синьо-жовтим вбранням. Тільда Свінтон, Шерон Стоун, Міла Йовович – світові акторки своїм вибором вбрання також привертають до себе увагу всіх людей, аби не дати нікому забути про війну в Україні. Наші бійці воюють не лише за свободу нашої країни, але й за майбутнє всієї Європи.



Розкішний образ Шерон Стоун / Фото з телеграм-каналу Show must go on

Тепер висловити свою патріотичну позицію дуже легко. Українські бренди встигли представити чимало виробів у синіх та жовтих кольорах, які легко поєднати між собою.

Обирайте на літо сукні в блакитному кольорі чи костюми, які зможете поєднати аксесуарами – сумкою або прикрасами в жовтому кольорі. Часто зірки створюють тандем з блакитно-жовтих кольорів, одягаючись у суцільно блакитний та суцільно жовтий колір, який разом створює прапор України.

Fashion 24 зібрав найцікавіші образи інфлюенсерів у синьо-жовтих кольорах, які ви зможете легко повторити.



Синьо-жовті кольори – тренд 2022 року / Фото з інстаграму



