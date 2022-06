Сине-желтые вещи стали трендом 2022 года: как война в Украине изменила мир моды – фотоподборка

В 2022 году выбор института Pantone внезапно сменился сине-желтым цветом. С началом русско-украинской войны все начали массово поддерживать нашу страну и одеваться в вещи, соответствующие цвету национального флага Украины.

В конце 2021 года компания Pantone выбрала главным цветом года фиолетовый Very Peri. Впрочем, через несколько месяцев институт сделал ставку на другие цвета и признал "свободный" синий и "энергичный" желтый – главными цветами 2022 года.

Такой безумный всплеск на сине-желтый цвет произошел при ужасных обстоятельствах. Утром 24 февраля Россия атаковала Украину и приступила к масштабному вторжению. В то время в Милане проходила Неделя моды, поэтому все инфлюэнсеры начали выходить на улицы в сине-желтых образах в знак поддержки с Украиной.



Скандинавская модница Эмили Синдлев с бойфрендом на Недели моды

Многие образы представила Леони Ганне – немецкая инфлюэнсерша с многомиллионной аудиторией в инстаграмме. Кроме нее известные знаменитости также демонстрировали свою солидарность с украинским народом.



Леони Ганне в сине-желтом образе / Фото из инстаграмма

Затем Джорджо Армани посвятил показ Украине, представив новую коллекцию в полной тишине. Грузинский дизайнер Демна, также ставший беженцем во время российско-грузинской войны, также посвятил показ Украине. Он раздал каждому гостю футболки в сине-желтом цвете, которые одели Белла Хадид, Сальма Гаек и многие другие.



Белла Хадид в сине-желтой футболке / Фото из инстаграмма

Война в Украине однозначно изменила отношение людей к сине-желтым или голубовато-желтым вещам. Это уже далеко не модное сочетание, а знак поддержки Украине. Теперь каждая знаменитость знает, в какие цвета окрашен флаг Украины.

Мода никогда не была просто одеждой. Наряды – это всегда о том, что человек хочет транслировать социуму. Поэтому все украинки и знаменитости со всего мира одевают сине-желтые наряды, чтобы показать всем, что они против войны в Украине и осуждают российскую агрессию.

В этом году Каннский кинофестиваль изобиловал сине-желтыми нарядами. Тильда Свинтон, Шэрон Стоун, Мила Йовович – мировые актрисы своим выбором наряда также привлекают внимание всех людей, чтобы не дать никому забыть о войне в Украине. Наши бойцы воюют не только за свободу нашей страны, но и за будущее всей Европы.



Роскошный образ Шэрон Стоун / Фото с телеграмм-канала Show must go on

Теперь высказать свою патриотическую позицию очень просто. Украинские бренды успели представить немало изделий в синих и желтых цветах, легко сочетающихся между собой.

Выбирайте на лето платья в голубом цвете или костюмы, которые вы сможете соединить аксессуарами – сумкой или украшениями в желтом цвете. Часто звезды создают тандем из голубовато-желтого цвета, одеваясь в сплошь голубой и сплошь желтый цвет, который вместе создает флаг Украины.

Fashion 24 собрал интереснейшие образы инфлюэнсеров в сине-желтых цветах, которые вы сможете легко повторить.



Сине-желтые цвета – тренд 2022 года / Фото из инстаграмма



