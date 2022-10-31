Синій і шоколадний – благородне поєднання кольорів: добірка найкращих образів на осінь

Стилізація вбрання шоколадного кольору, який найчастіше фігурує восени з синім кольором – надзвичайно благородне та ефектне поєднання.

Напевно, у кожної дівчини в гардеробі на осінь знайдеться річ коричневого кольору. Вбрання цих відтінків завжди надають образу благородності та вишуканості.

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Коричневе вбрання обирають люди, які прагнуть елегантності та затишку. Неймовірно стильно виглядають не лише монохромні образи, але й інші аутфіти з додаванням яскравішого кольору.

До прикладу, гарно дивляться між собою поєднання коричневого та синього кольору. Він досить універсальний, підходить для будь-якого випадку та прекрасно гармоніює з кольором шкіри, а особливо, з коричневим кольором.

Для створення найпростішого образу обирайте джинси синього кольору та довершуйте коричневим светром чи кардиганом. Також гарно з джинсами поєднуються коричневі жакети, сорочки та пальта.

На зиму придивіться до коричневої дублянки або шуби, яка також вдало стилізуватиметься з синіми джинсами. Зверніть увагу на коричневе взуття. Ви можете поєднувати його з верхнім одягом чи яскравими сумками синього кольору.

Як найкраще поєднати синій та коричневий у своїх аутфітах – дивіться у добірці.



Стильне поєднання коричневого та синього кольору / Фото з Instagram



Стильне поєднання коричневого та синього кольору / Фото з Instagram



Стильне поєднання коричневого та синього кольору / Фото з Instagram



Стильне поєднання коричневого та синього кольору / Фото з Instagram



Стильне поєднання коричневого та синього кольору / Фото з Instagram



Стильне поєднання коричневого та синього кольору / Фото з Instagram



Стильне поєднання коричневого та синього кольору / Фото з Instagram



Стильне поєднання коричневого та синього кольору / Фото з Instagram